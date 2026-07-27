باشگاه خبرنگاران جوان - محمد فرخ‌زاده، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز، در نشست با فعالان صنعت و رؤسای سازمان‌های تابعه، با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان مدیریت شهری و بخش خصوصی، اظهار کرد: در شرایط کنونی، حمایت از تولیدکننده داخلی به‌ویژه در سطح استان، از اولویت‌های اصلی حوزه معاونت حمل‌ونقل و ترافیک و سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری است.

او افزود: مجموعه مدیریت شهری به این باور رسیده است که حمایت از صنعت بومی، اقدامی مؤثر در مسیر ایجاد اشتغال، کاهش هزینه‌ها و حفظ پویایی چرخه تولید است. تداوم فعالیت واحد‌های صنعتی در این شرایط دشوار، افزون بر نقش‌آفرینی در اقتصاد شهری، با معیشت شمار زیادی از خانواده‌ها نیز ارتباط مستقیم دارد.

هم‌افزایی با صنعت بومی برای عبور از تنگنا‌ها

رئیس هیئت‌مدیره سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری شیراز با اشاره به شرایط خاص کشور و تحریم‌های ظالمانه، تصریح کرد: فعالیت در عرصه صنعت در وضعیت عادی نیز دشوار است و این دشواری‌ها در شرایط بحرانی دوچندان می‌شود. از همین رو، شهرداری شیراز مصمم است با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، از تمامی توان خود برای حمایت از واحد‌های تولیدی فعال در حوزه حمل‌ونقل ریلی و ناوگان مسافری بهره بگیرد.

فرخ‌زاده با دعوت از سرمایه‌گذاران و صنعتگران برای ارائه پیشنهاد‌های همکاری متناسب با نیاز‌های کلان‌شهر شیراز، اعلام کرد: معاونت حمل‌ونقل و ترافیک از ایده‌های نو و راهکار‌های اجرایی استقبال می‌کند و آمادگی دارد در چارچوب ضوابط قانونی، در زمینه تأمین منابع، تسهیل‌گری و فراهم‌سازی زمینه ورود بخش خصوصی به پروژه‌های بزرگ ریلی و اتوبوسرانی و نیز ارتباط با پیمانکاران عمده، همکاری لازم را انجام دهد.

ایجاد سازوکار ارتباط مستقیم با صنعت

وی در بخش دیگری از سخنان خود از راه‌اندازی مرکز ارتباطات با صنعت در حوزه‌های حمل‌ونقلی خبر داد و افزود: این مرکز با هدف ایده‌پردازی عملیاتی در سه سطح زیرزمین در شبکه ریلی، روی زمین در زیرساخت‌های ترافیکی و در حرکت در ناوگان عمومی شکل خواهد گرفت.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز ادامه داد: هدف از ایجاد این مرکز، بهره‌گیری از خرد جمعی و دانش تخصصی صنعتگران برای ارائه راهکار‌هایی است که هم به حل مسائل ترافیکی کمک کند و هم زمینه تداوم و تقویت فعالیت صنایع شیراز را فراهم آورد.

پشتیبانی از تولید، راهبردی برای توسعه پایدار شهری

فرخ‌زاده همچنین در بازدید از تعدادی از کارخانه‌های تولید سازه‌های فلزی، ضمن قدردانی از تلاش صنعتگران و فعالان حوزه حمل‌ونقل که با وجود محدودیت‌ها برای حفظ اقتدار کشور و پویایی شهر تلاش می‌کنند، تأکید کرد: مدیریت شهری خود را موظف می‌داند با نگاهی حمایتی و با همراهی در تأمین نیاز‌های حوزه حمل‌ونقل عمومی، بستر لازم را برای شکوفایی هرچه بیشتر صنعت در شیراز فراهم کند.

گفتنی است، این رویکرد، بیانگر نگاه راهبردی مدیریت شهری شیراز به پیوند میان توسعه حمل‌ونقل عمومی و تقویت توان تولید داخلی است؛ مسیری که می‌تواند به‌صورت هم‌زمان به رونق صنعت، افزایش اشتغال و ارتقای زیرساخت‌های شهری در فارس منجر شود.

منبع: شهرداری شیراز