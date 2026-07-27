در ادامه مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان هانگژو هانیه رستمیان در تپاچه بادی ۲۵ متر در رده هفدهم ایستاد و به فینال نرسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ششمین روز از مسابقات تیراندازی جام جهانی هانگژوی چین تیراندازان ایران در مرحله سرعت تپانچه ۲۵ متر زنان و مرحله مقدماتی تراپ زنان و مردان رقابت کردند.

مرحله مقدماتی تپانچه ۲۵ متر

در تپانچه ۲۵ متر زنان ۷۰ ورزشکار حضور داشتند و هانیه رستمیان در مجموع مرحله دقت و سرعت مجموع امتیاز با ۵۸۰.۱۵ در رده هفدهم، زینب طوماری با ۵۷۲.۱۲ در رده چهل و پنجم و سامیه یاسی با رکورد ۵۴۵.۱۳ در رده شصت و هفتم ایستادند.

تراپ:

در تراپ مردان محمد بیرانوند در حضور ۶۷ تیرانداز دیگر در خط آتش ایستاد و در پایان با ۱۱۸ امتیاز در رده سی و دوم قرار گرفت و در تراپ زنان نیز ۸۳ تیرانداز حضور داشتند که مرضیه پرورش نیا با ۱۱۲ امتیاز سی و دوم شد.

نتایج کامل و برنامه روز سوم نمایندگان ایران:

تپانچه بادی ۱۰ متر: هانیه رستمیان سوم، زینب طوماری بیست و ششم و سامیه یاسی پنجاه و پنجم

مرحله مقدماتی تپانچه ۲۵ متر زنان: هانیه رستمیان هفدهم، زینب طوماری چهل و پنجم و سامیه یاسی شصت و هفتم

تپانچه ۱۰ متر مردان: وحید گلخندان یازدهم، جواد فروغی چهل و پنجم و محمدرسول عفتی شصت و سوم

میکس تپانچه: تیم اول با ترکیب جواد فروغی و سامیه یاسی هشتم و تیم دوم با ترکیب هانیه رستمیان و وحید گلخندان دوازدهم

تفنگ ۱۰ متر مردان: پوریا نوروزیان سی‌ام، هادی غره باقی چهل و پنجم، امیرمحمد نکونام پنجاه و هفتم

تفنگ ۱۰ متر زنان: شرمینه چهل‌امیرانی هشتم، فاطمه امینی چهل و پنجم و نجمه خدمتی پنجاه و یکم

مرحله مقدماتی تفنگ ۵۰ متر زنان: نجمه خدمتی سی‌ام، فاطمه امینی سی و هشتم، شرمینه چهل‌امیرانی چهل و ششم

مرحله مقدماتی تفنگ ۵۰ متر مردان: امیر محمد نکونام چهل و یکم، پوریا نوروزیان چهل و هفتم و در مرحله حذفی: هادی غره باقی سی و چهارم

اسکیت: امیرمحمد دادگر سی و هشتم، سعیده فتحی چهل و هشتم (آخر)

تراپ: محمد بیرانوند سی و دوم و مرضیه پرورش نیا سی و دوم

سه شنبه، ۶ مرداد:

مقدماتی میکس تیمی تراپ ساعت ۴:۳۰ تا ۱۰

فینال میکس تیمی تراپ ساعت ۱۱:۴۵

مقدماتی میکس تیمی تفنگ ۱۰ متر ساعت ۴:۴۵ تا ۵:۳۰

فینال میکس تیمی تفنگ ۱۰ متر ساعت ۷:۳۰

جام جهانی تیراندازی با حضور ۶۸۳ ورزشکار از ۶۶ کشور در چین در حال برگزاری است و تا ۶ مرداد ماه ادامه دارد. ایران در این رقابت‌ها ۱۶ تیرانداز در رشته های تفنگ، تپانچه و اهداف پروازی دارد و تاکنون هانیه رستمیان در تپانچه بادی موفق به کسب مدال برنز شده است.