باشگاه خبرنگاران جوان - علیحسین عباسی، رئیس سازمان عمران شهرداری شیراز، با اشاره به اجرای عملیات عمرانی در رودخانه خشک، اظهار داشت: عملیات اجرای دیوارهای سنگی و بتنریزی در بخشهایی از رودخانه خشک شیراز با هدف حفاظت و تثبیت دیوارها، افزایش ایمنی، جلوگیری از فرسایش و ارتقای پایداری سازهها، با تلاش نیروهای سازمان عمران شهرداری شیراز با سرعت در حال اجراست.
او افزود: این عملیات با توجه به پیشبینی بارندگیهای فصلی و بهمنظور افزایش آمادگی زیرساختهای شهری، حفاظت از دیوارهای رودخانه در برابر جریانهای سیلابی و کاهش مخاطرات احتمالی در دستور کار قرار گرفته و با جدیت دنبال میشود.
عباسی خاطرنشان کرد: سازمان عمران شهرداری شیراز با بهرهگیری از توان فنی و اجرایی خود، اجرای پروژههای پیشگیرانه و نگهداری زیرساختهای شهری را بهصورت مستمر دنبال میکند تا ایمنی شهروندان و پایداری سازههای شهری بیش از پیش تأمین شود.
منبع: شهرداری شیراز