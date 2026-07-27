معاون پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات از تدوین اطلس بین‌المللی محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان به چند زبان زنده دنیا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - سید مجتبی حسین‌زاده، معاون پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، با اشاره به برنامه‌های این مجموعه برای حفظ و توسعه بازارهای بین‌المللی اظهار کرد: با وجود محدودیت‌هایی که در ماه‌های اخیر برای حضور شرکت‌های ایرانی در برخی رویدادهای خارجی ایجاد شده است، پارک برنامه‌های جایگزین متعددی را برای توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان طراحی کرده است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین این برنامه‌ها، تدوین اطلس بین‌المللی محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان به چند زبان زنده دنیا است تا توانمندی‌های فناورانه کشور به‌صورت منسجم و حرفه‌ای در اختیار شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و مشتریان خارجی قرار گیرد.

حسین‌زاده با بیان اینکه شرایط فعلی دائمی نیست، تصریح کرد: پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات برای دوران پس از این شرایط نیز برنامه‌ریزی کرده و تلاش می‌کند زمینه حضور مؤثرتر شرکت‌های دانش‌بنیان در بازارهای جهانی را فراهم کند.

وی ادامه داد: ایجاد نمایشگاه دائمی محصولات فناورانه در پارک از دیگر برنامه‌های این مجموعه است تا محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان به‌صورت مستمر در معرض دید هیأت‌های تجاری و سرمایه‌گذاران خارجی قرار گیرد.

معاون پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات خاطرنشان کرد: علاوه بر توسعه زیرساخت‌های معرفی محصولات، دعوت از هیأت‌های تجاری و فناوری کشورهای مختلف برای بازدید از توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی نیز در دستور کار قرار دارد تا زمینه شکل‌گیری همکاری‌های مشترک و افزایش صادرات فناوری فراهم شود.

وی تأکید کرد: هدف نهایی این برنامه‌ها، معرفی ظرفیت‌های دانش‌بنیان ایران در سطح بین‌المللی و فراهم کردن مسیر ورود شرکت‌های فناور به بازارهای جدید صادراتی است.

 
برچسب ها: محصولات دانش بنیان ، پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات ، بازار های جهانی
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