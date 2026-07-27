باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - تلویزیون الاخباریه سوریه گزارش داد که نیرو‌های اسرائیلی روز دوشنبه در جریان عملیاتی در حومه غربی استان درعا به چندین خانه در جنوب سوریه حمله کردند.

این شبکه تلویزیونی اعلام کرد که نیرو‌های اسرائیلی به چندین خانه غیرنظامی در روستای العرضه حمله و آنها را بازرسی کردند و این عملیات با تیراندازی شدید همراه بود. هیچ تلفات یا دستگیری گزارش نشده است و ارتش اسرائیل نیز در این مورد اظهار نظری نکرده است.

جنوب سوریه ماه‌هاست که شاهد حملات و تجاوزات مکرر اسرائیل، از جمله یورش، جست‌و‌جو، دستگیری و ایجاد ایست‌های بازرسی نظامی بوده است.

این فعالیت‌ها پس از سقوط اسد در دسامبر ۲۰۲۴، زمانی که اسرائیل فروپاشی توافق‌نامه‌ جدایی ۱۹۷۴ را اعلام کرد و کنترل منطقه‌ حائل سوریه را به دست گرفت، تشدید شد.