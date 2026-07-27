تجلیل از خادمان حسینی در آستانه اربعین

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه اربعین حسینی و ایام سوگواری رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، جمعی از هیئتهای مذهبی شهر شیراز با حضور شهردار این کلانشهر، میزبان مجلس عزاداری باشکوهی بودند. این مراسم که با حضور خادمان، پیرغلامان و عاشقان مکتب اهلبیت (ع) برگزار شد، فضایی سرشار از معنویت، همدلی و یادآوری پیوند ناگسستنی دیانت و خدمتگزاری را رقم زد.
محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، در این مراسم که با استقبال پرشور عزاداران روبهرو شده بود، ضمن تسلیت ایام سوگواری و آرزوی قبولی عزاداریها، از توفیق حضور در این جمع ابراز خرسندی کرد.
او، حضور در این مجلس را بهترین اتفاق برای خود توصیف و اظهار کرد: خدا را شکر که توفیقی حاصل شد تا امشب در این مراسم معنوی حضور پیدا کنم و خوشا به حال همه کسانی که افتخار خادمی و نوکری آقا سیدالشهدا (ع) را دارند.
اسدی در وصف عظمت این محافل نورانی افزود: مجالس عزاداری سید و سالار شهیدان، نه فقط یک آیین مذهبی، بلکه مایه عزت، انسجام و بالندگی این شهر و دیار است. جایی که دلها به یاد مظلومیت اباعبدالله (ع) میسوزد و اشکها جاری میشود، همانجا فرشتگان رحمت نازل میشوند و برکت الهی بر شهر و دیارمان نازل میگردد. من به چشم خود میبینم که این هیئتها، خیر و برکت را به کوچهپسکوچههای شیراز جاری کردهاند.
شهردار شیراز با احترام به جایگاه هیئتهای مذهبی، از حضور تشکلهایی همچون هیئت دربشازده، هیئت بنیهاشمی، هیئت دروازه کازرون و هیئت عاشقان ابوالفضل (ع) در این مجلس استقبال کرد و یادآور شد که همراهانش از میان مدیران شهرداری نیز در این جمع حضور دارند.
این مقام ارشد مدیریت شهری شیراز در بخش دیگری از سخنان خود که با حالوهوای خدمتگزاری آمیخته بود، به تشریح بخشی از پروژههای عظیم عمرانی در شیراز پرداخت و تأکید کرد: تمام این توفیقات، مرهون برکت همین مجالس و عنایت حضرت سیدالشهدا (ع) و ائمه اطهار (ع) است.
او بیان کرد: ما هر قدمی که در راه آبادانی این شهر برمیداریم، آن را مدیون اشکها و دعاهای شما عاشقان حسینی میدانیم. این پروژهها بدون پشتوانه معنوی شما، هرگز به بار نمینشست.
اسدی با اشاره به پیشرفت پروژههای زیرساختی اعلام کرد: امروز خادمان شما در شهر شیراز از چهل متر زیر زمین، چهار خط مترو را پیش میبرند و روی زمین، در شهر ۲۵ هزار هکتاری شیراز، تلاش داریم تا هر شهروند در فاصله کمتر از هزار متر، یک پروژه بزرگ عمرانی را مشاهده کند.
او، بوستان ۴ هزار هکتاری در ارتفاعات شیراز را از پروژههای شاخص شهرداری عنوان و بیان داشت: فاز اول این پارک عظیم، یک ماه دیگر در هفته دولت به بهرهبرداری میرسد.
شهردار شیراز با اشاره به پروژه تصفیهخانه فاضلاب محلی شیراز گفت: این پروژه که برای آبیاری بیش از ۳۰۰ هکتار از باغات قصردشت طراحی و اجرا شده، آبگیری شده و بهزودی افتتاح میشود.
اسدی ابرپروژه پارک آبی بزرگ شیراز را پروژهای فاخر در حوزه گردشگری قلمداد کرد و ادامه داد: این مجموعه تفریحی نیز طی چند ماه آینده آماده بهرهبرداری است.
شهردار شیراز با تأکید بر تداوم خدمات حتی در شرایط سخت اقتصادی اظهار داشت: در همین چهار ماه اول سال، ۲۵ مرحله افتتاح پروژه داشتیم و حتی زیر بار موشکها، پروژههایمان را تعطیل نکردیم؛ چراکه ما از مکتبی آموختهایم که در سختترین شرایط نیز نباید از پای نشست.
او ضمن قدردانی از همراهی مردم و تأکید بر رویکرد محلهمحوری و مسجدمحوری در اقدامات عمرانی، از همه دستاندرکاران و خادمان حسینی تجلیل کرد و گفت: من دست تمامی خادمان اباعبداللهالحسین (ع) را میبوسم و افتخار میکنم در شهری خدمت میکنم که عاشقان و دلدادگانی مثل شما برای امام حسین (ع) اینچنین سینه میزنند و اشک میریزند. این مایه سربلندی من است.
اسدی در ادامه با اشاره به تقارن ایام اربعین با رحلت نبی مکرم اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، این ایام را فرصتی برای تجدید میثاق با ولایت و امامت دانست و خاطرنشان کرد: شما با این عزاداریها، پرچم مکتب اهلبیت (ع) را برافراشته نگه داشتهاید و این بزرگترین سرمایه برای مدیران شهری است تا با پشتوانه دعای شما، گامهای بلندتری بردارند.
این مراسم که در فضایی صمیمی برگزار شد، بار دیگر نشان داد که پیوند عمیق میان مدیریت شهری با آیینهای مذهبی و دغدغههای فرهنگی، اجتماعی و عمرانی، میتواند الگویی کارآمد برای شهری پویا، معنوی و آباد باشد؛ شهری که در آن عزاداری برای سالار شهیدان، نه فقط یک آیین، بلکه محور تمام حرکتهای عمرانی و خدمترسانی است.
منبع: شهرداری شیراز