باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مقامات کاخ سفید انتشار اطلاعات پنتاگون در مورد کاهش ظرفیت موشکهای پاتریوت و تاد در نبرد با ایران توسط رسانهها را تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا دانستند.
در همین راستا وال استریت ژورنال به نقل از مقامات گزارش داد که دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به کاخ سفید در مورد کاهش ذخایر موشکهای رهگیر برای سیستمهای دفاع هوایی هشدار داده است.
شبکه خبری سیبیاس روز جمعه گزارش داد که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نگران سرعت تمام شدن موشکها است.
به گزارش نیویورک تایمز، این همزمان با به تعویق انداختن برنامههای ترامپ برای تشدید حملات نظامی علیه ایران، به دلیل نگرانیها در مورد کاهش ذخایر موشکهای سیستمهای دفاع هوایی بود.
گزارشهای رسانهای پیش از این حاکی از آن بود که تجدید ذخایر تسلیحات و موشک آمریکا پس از حملات نظامی علیه ایران چندین سال طول خواهد کشید.
منبع: آر تی