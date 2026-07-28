عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی گفت: ابتدای فصل برداشت تاکنون ۷ میلیون تن گندم با ارزش ۳۳۰ همت از کشاورزان خریداری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی عضو شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات کشاورزی گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون حدود ۷ میلیون تن گندم با ارزش ۳۳۰ همت از کشاورزان خریداری شده است.
وی از پرداخت ۳۰ درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و افزود: ۱۱۰.۱ همت از مطالبات گندمکاران واریز شده است.
هاشمی ادامه داد: برای ادامه یافتن این پرداختها به شکل منظم هیچ تضمینی وجود ندارد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران تولید گندم را ۱۴ میلیون تن برآورد کرد و افزود: با توجه به نحوه پرداخت مطالبات باید منتظر ماند و دقد که آیا خرید تضمینی این محصول استراتژیک به حدود ۱۱ میلیون تن می رسد.
عضو شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی گفت: با تولید ۱۴ میلیون تن گندم، آرد مورد نیاز صنف نانوایان و نیز صنعت تامین است.