باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - سید محمدحسین سجادی‌نیری رئیس هیئت‌مدیره صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق با اشاره به مسئولیت انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر در پیگیری مسائل تأمین مالی شرکت‌های فناور اظهار کرد: انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر حدود ۱۶۰ عضو دارد که در حوزه تأمین مالی اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور فعالیت می‌کنند و رئیس این انجمن نیز عضو کارگروه اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین تصمیماتی که در این کارگروه اتخاذ شد، اختصاص اعتبار مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیانی است که در جریان جنگ دچار آسیب شده‌اند.

سجادی‌نیری ادامه داد: بر اساس این مصوبه، هر سرمایه‌گذاری که منابع مالی خود را در اختیار این شرکت‌ها قرار دهد، می‌تواند از مزایای اعتبار مالیاتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان بهره‌مند شود.

وی با بیان اینکه این مصوبه به‌تازگی ابلاغ شده است، گفت: هنوز آمار دقیقی از میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده وجود ندارد، زیرا تنها حدود یک ماه از تصویب این سیاست می‌گذرد و ارزیابی نتایج آن نیازمند گذشت زمان و ثبت اطلاعات در اظهارنامه‌های مالیاتی پایان سال است.

رئیس هیئت‌مدیره صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق، توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری شرکتی (Corporate Venture Capital یا CVC) را از دیگر اولویت‌های انجمن عنوان کرد و افزود: امروز تعداد CVCها در کشور رو به افزایش است، اما مسئله اصلی، میزان سرمایه‌گذاری واقعی آن‌هاست.

وی تصریح کرد: بسیاری از این صندوق‌ها منابع مالی کافی در اختیار دارند، اما در انتخاب شرکت‌های سرمایه‌پذیر با مشکل مواجه هستند؛ زیرا ضوابط فعلی معاونت علمی عمدتاً بر پیچیدگی فناوری و محصولات سخت‌افزاری تمرکز دارد و این نگاه باعث شده بخش قابل توجهی از شرکت‌های فعال در صنایع خلاق، فناوری اطلاعات و سایر حوزه‌های نرم از دایره پذیرش خارج شوند.

سجادی‌نیری تأکید کرد: اکنون تعدادی از CVCهای بانکی، صنعتی و همچنین صندوق‌های وابسته به اپراتورهای تلفن همراه با همین چالش روبه‌رو هستند و نمی‌توانند از ظرفیت اعتبار مالیاتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان استفاده کنند.

وی افزود: انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر در حال مذاکره با معاونت علمی است تا این نگاه اصلاح شود و زمینه برای سرمایه‌گذاری گسترده‌تر صندوق‌های شرکتی فراهم شود.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر خاطرنشان کرد: اگر این اصلاحات انجام شود، ظرفیت ایجاد چندین هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید در اکوسیستم فناوری کشور وجود دارد؛ زیرا منابع مالی آماده سرمایه‌گذاری است، اما محدودیت‌های موجود مانع استفاده از آن شده است.

وی در پایان با اشاره به نقش رسانه‌ها گفت: اصلاح این وضعیت تنها از مسیر گفت‌وگوی کارشناسی و تغییر نگاه سیاست‌گذاران امکان‌پذیر است و رسانه‌ها می‌توانند با طرح این موضوع، نقش مؤثری در رفع موانع سرمایه‌گذاری ایفا کنند.