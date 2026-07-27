باشگاه خبرنگاران جوان ؛ پریزاد اقبالی - مصطفی مافی، رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، با بیان اینکه حمایت از تولید محصولات راهبردی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در اولویت این مجموعه قرار دارد، اظهار کرد: شرکتهای دانشبنیانی که نیازهای اساسی و راهبردی حوزه فاوا را تأمین میکنند، از حمایتهای ویژه پارک برخوردار هستند.
وی افزود: خدمات و تسهیلات پارک بهصورت هدفمند بر این شرکتها متمرکز شده و تاکنون نتایج مطلوبی نیز حاصل شده است.
مافی با اشاره به توانمندی شرکتهای مستقر در پارک گفت: هماکنون بیش از ۴۲۰ محصول و خدمت فناورانه در این مجموعه تولید میشود که بسیاری از آنها در سالهای گذشته از خارج کشور تأمین میشد، اما امروز با اتکا به ظرفیت شرکتهای دانشبنیان داخلی در مسیر بومیسازی قرار گرفتهاند.
رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات تأکید کرد: حمایت از این محصولات، علاوه بر کاهش وابستگی به واردات، زمینه توسعه فناوریهای بومی و تقویت اقتصاد دانشبنیان را فراهم میکند.