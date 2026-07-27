نشست هماهنگی و تصمیم گیری مراسم اربعین با محوریت آیین راهپیمایی جاماندگان با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛الهام قبادی - نشست هماهنگی و تصمیم گیری مراسم اربعین با محوریت آیین عظیم زیارت از راه دور (راهپیمایی جاماندگان اربعین) امروز ۵ مرداد برگزار شد.

در ابتدای این نشست، حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با تاکید بر این که آیین پیاده روی و زیارت اربعین امسال با توجه به شهادت رهبر مجاهد انقلاب رنگ و بو و معنای دیگری یافته است افزود: امسال رهبر شهید انقلاب اولین زائر اربعین حضرت سیدالشهدا (ع) از بودند. امسال، عبارت «باید برخاست» شعار اصلی و «مشت گره کرده رهبر شهید انقلاب» نماد اصلی پیاده روی اربعین و پیاده روی جاماندگان اربعین است.

در ادامه آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)، در این نشست ضمن قدردانی از همه دستاندرکاران و خادمان در استان‌ها، بر ضرورت نگاه جامع به پدیده اربعین تأکید کرد و آن را فراتر از یک آیین زیارتی، رویدادی بزرگ در ابعاد تمدنی، فرهنگی و اجتماعی دانست.

وی با اشاره به جایگاه معرفتی اربعین گفت: کسانی که توفیق حضور فیزیکی در زیارت را ندارند، می‌توانند از طریق توسعه معرفت و سنخیت با امام، در ثواب این حرکت عظیم شریک شوند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت، اربعین را تجلی دیپلماسی عمومی جهان اسلام توصیف کرد و افزود: این همایش عظیم، بستری برای تحول فردی و اجتماعی و نماد بازآفرینی راه حسین بن علی است.

رمضانی با بیان اینکه اربعین تجسم عینی اسلام غدیری در برابر اسلام اموی و عباسی است، تصریح کرد: نظام امامت، اسلام ناب را در برابر تحریف های امروزی همچون اسلام لیبرال، سکولار یا داعشی مصون نگه میدارد.

وی همچنین نقش حضرت زینب را در تبیین پیام عاشورا برجسته خواند و بر لزوم تحلیل چرایی قیام عاشورا، نه صرفاً چگونگی آن، برای عبرت‌آموزی و روشنگری در سطح بین‌المللی تأکید کرد.

آیت‌الله رمضانی با قدردانی از دولت و ملت عراق برای میزبانی بی‌نظیر، بیان کرد: حرکت در مسیر اربعین، جز با تکیه بر ولایت و رهبری، امکان مقابله با نظام سلطه و جاهلیت مدرن را فراهم نمی‌کند.

در بخش دیگری از این نشست با تأکید بر لزوم انسجام فکری در برنامه‌ریزی‌های اربعین، اظهار داشت: تمام نشست‌هایی که در کربلا برگزار می‌شود و به مجمع جهانی اهل‌بیت سپرده شده، باید بر اساس منظومه فکری امام شهید طراحی و هدایت شود.

وی افزود: ایشان در سن ۳۴ یا ۳۵ سالگی، این منظومه فکری را تدوین کرد و در سال‌های بعد همواره تأکید داشت که هیچ تعارضی با آن وجود ندارد و تمامی دیدگاه‌های بعدی‌ ایشان با همان مبانی کاملاً منطبق است.

دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت با اشاره به تمایز اربعین امسال، تصریح کرد: اربعین امسال همچون محرم، باید ویژه تر از سال‌های گذشته برگزار شود و یقین داریم که این دوره، چه در داخل کشور و چه در عرصه بین‌المللی، می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف از جمله بخش هنری، رسانه‌ای و فرهنگی، تأثیری بی‌سابقه داشته باشد.