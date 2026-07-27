رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد از اجرای بیش از یک‌هزار مترمربع دیوارنگاری شهری با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیون تومان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - مصطفی جعفری گفت: از ابتدای امسال تاکنون، با تلاش هنرمندان و نظارت کارشناسان شهری، بیش از یک‌هزار مترمربع از دیوار‌های فرسوده و نیازمند بهسازی در نقاط مختلف شهر، تحت پوشش طرح دیوارنگاری قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه دیوار‌های شهری بستر مناسبی برای ارائه پیام‌های فرهنگی و هنری به شهروندان هستند، افزود: این پروژه‌ها با تمرکز بر تنوع موضوعی از جمله ترویج فرهنگ غنی شهادت و ایثار، ارائه طرح‌های نوین هنری، ترسیم شعار‌های انقلابی و مفاهیم بومی طراحی و به مرحله اجرا درآمده‌اند.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد با تاکید بر لزوم توزیع متوازن و عادلانه خدمات و طرح‌های زیباسازی در تمامی محلات شهری گفت: در راستای کاهش نابرابری‌های بصری در سیمای شهری، توجه ویژه‌ای به مناطق کمتر برخوردار شده است؛ به طوری که بخش قابل‌توجهی از این دیوارنگاری‌ها در محلات و معابر ناحیه غرب شهرکرد اجرا شد تا سیمای این مناطق نیز از شادابی و تنوع رنگی بهره‌مند شود.

جعفری اظهار کرد: برای اجرای بهینه این پروژه‌ها و استفاده از متریال باکیفیت و ماندگار، اعتباری افزون‌بر ۷۰۰ میلیون تومان اختصاص یافته و هزینه شده است.

وی افزود: بهره‌گیری از مضامین هنری در کنار مفاهیم متعالی فرهنگ ایثار و شهادت با استفاده از پالت‌های رنگی شاد و متنوع، تلاش دارد علاوه بر تلطیف فضا و بهبود منظر بصری، پیام‌های ماندگار ارزشی و هویتی را به صورت غیرمستقیم به مخاطبان و رهگذران منتقل کند.

برچسب ها: دیوارنگاری ، سازمان فرهنگی
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