باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - مصطفی جعفری گفت: از ابتدای امسال تاکنون، با تلاش هنرمندان و نظارت کارشناسان شهری، بیش از یکهزار مترمربع از دیوارهای فرسوده و نیازمند بهسازی در نقاط مختلف شهر، تحت پوشش طرح دیوارنگاری قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه دیوارهای شهری بستر مناسبی برای ارائه پیامهای فرهنگی و هنری به شهروندان هستند، افزود: این پروژهها با تمرکز بر تنوع موضوعی از جمله ترویج فرهنگ غنی شهادت و ایثار، ارائه طرحهای نوین هنری، ترسیم شعارهای انقلابی و مفاهیم بومی طراحی و به مرحله اجرا درآمدهاند.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد با تاکید بر لزوم توزیع متوازن و عادلانه خدمات و طرحهای زیباسازی در تمامی محلات شهری گفت: در راستای کاهش نابرابریهای بصری در سیمای شهری، توجه ویژهای به مناطق کمتر برخوردار شده است؛ به طوری که بخش قابلتوجهی از این دیوارنگاریها در محلات و معابر ناحیه غرب شهرکرد اجرا شد تا سیمای این مناطق نیز از شادابی و تنوع رنگی بهرهمند شود.
جعفری اظهار کرد: برای اجرای بهینه این پروژهها و استفاده از متریال باکیفیت و ماندگار، اعتباری افزونبر ۷۰۰ میلیون تومان اختصاص یافته و هزینه شده است.
وی افزود: بهرهگیری از مضامین هنری در کنار مفاهیم متعالی فرهنگ ایثار و شهادت با استفاده از پالتهای رنگی شاد و متنوع، تلاش دارد علاوه بر تلطیف فضا و بهبود منظر بصری، پیامهای ماندگار ارزشی و هویتی را به صورت غیرمستقیم به مخاطبان و رهگذران منتقل کند.