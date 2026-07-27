باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - اسماعیل فولادی معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان مازندران از اجرای گسترده عملیات نصب و بهروزرسانی علائم ایمنی در محورهای ارتباطی استان خبر داد و گفت: طی چهار ماه گذشته، سه هزار و ۷۰ عدد تابلو اخطاری، انتظامی و مسیرنما به همراه ۱۹۳ مترمربع تابلو اطلاعاتی در شبکه راههای استان احداث و نصب شده است.
او با بیان اینکه ایمنی راهها یکی از مهمترین اولویتهای این ادارهکل در خدمترسانی به کاربران جادهای است، افزود: توسعه و تکمیل علائم ترافیکی نقش مهمی در هدایت صحیح رانندگان، کاهش خطاهای انسانی و پیشگیری از وقوع سوانح رانندگی دارد.
فولادی گفت: عملیات نصب این تابلوها بر اساس بازدیدهای میدانی، مطالعات کارشناسی، تحلیل نقاط پرخطر و نیازسنجی مسیرهای پرتردد استان انجام شده تا بیشترین اثربخشی را در ارتقای ایمنی تردد داشته باشد.
معاون راهداری مازندران افزود: تابلوهای اخطاری با هدف اطلاعرسانی درباره مخاطرات احتمالی مسیر، تابلوهای انتظامی برای یادآوری قوانین و مقررات رانندگی و تابلوهای مسیرنما به منظور هدایت صحیح کاربران جادهای در نقاط مختلف شبکه راهها نصب شدهاند.
فولادی گفت: همچنین ۱۹۳ مترمربع تابلو اطلاعاتی نیز برای ارائه اطلاعات مورد نیاز رانندگان، معرفی مسیرها و افزایش آگاهی کاربران جادهای اجرا و نصب شده است.
او با اشاره به حجم بالای تردد در محورهای مواصلاتی مازندران، بهویژه در ایام تعطیلات و سفرهای فصلی، افزود: تکمیل و نوسازی تجهیزات ایمنی از مؤثرترین راهکارها برای کاهش شدت تصادفات و افزایش ضریب ایمنی سفرها به شمار میرود.
معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای مازندران گفت: تمامی علائم و تجهیزات نصبشده مطابق ضوابط و استانداردهای سازمان راهداری و حملونقل جادهای اجرا شده و بهصورت مستمر مورد بازدید، نگهداری و پایش قرار میگیرند.
او افزود: همکاران راهداری در قالب اکیپهای عملیاتی، وضعیت تابلوها و سایر تجهیزات ایمنی را بهصورت مستمر رصد کرده و در صورت آسیبدیدگی یا سرقت، نسبت به ترمیم و جایگزینی آنها اقدام میکنند.
فولادی رعایت علائم و مقررات رانندگی را مکمل اقدامات زیرساختی دانست و از رانندگان خواست با توجه کامل به تابلوهای نصبشده، سرعت مطمئنه را رعایت کرده و با فرهنگ صحیح رانندگی، در کاهش سوانح جادهای سهیم باشند.
او در پایان گفت: ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان مازندران با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای فنی، اعتباری و اجرایی، اجرای طرحهای ایمنسازی راهها را با جدیت دنبال میکند تا بستر سفرهایی ایمن، روان و مطمئن برای هماستانیها و مسافران فراهم شود.