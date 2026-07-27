باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایراننژاد - خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به پیگیری اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: اعتبارات اختصاصیافته از سوی بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، پاسخگوی تعداد متقاضیان در صف انتظار نیست و باید افزایش یابد.
وی با بیان اینکه تمامی بخشهای قانون جوانی جمعیت از جمله پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری، اختصاص آپارتمان یا زمین به خانوادههای مشمول و ارائه مزایای اداری به مادران دارای فرزند بهطور مستمر پیگیری میشود، افزود: در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، هشدارهای متعددی به بانکهای مختلف دادهایم و روند پرداختها نیز رشد خوبی داشته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: با این حال، مبلغی که بانک مرکزی هر سال برای اجرای این قانون به بانکها اختصاص میدهد، کفاف پرداخت تسهیلات به افرادی که در صف انتظار هستند را نمیدهد.
وی تأکید کرد: لازم است مبلغی که بانک مرکزی برای اجرای قانون جوانی جمعیت به هر بانک اختصاص میدهد افزایش یابد تا بتوان صفهای طولانی دریافت وام ازدواج و فرزندآوری را کاهش داد.