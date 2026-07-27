رئیس قرارگاه اربعین انتظامی کشور از کاهش ۱۰۰ درصدی تصادفات فوتی خبر داد و گفت: از آغاز سفر اربعین تاکنون هیچ تصادف منجر به فوتی برای زائران ثبت نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمد شرفی در قرارگاه اربعین انتظامی کشور که با حضور سردار رادان فرمانده کل انتظامی در مرز خسروی برگزار شد، اظهار کرد: علاوه بر کاهش ۱۰۰ درصدی تلفات رانندگی، در تصادفات جرحی نیز ۲۵ درصد کاهش داشته‌ایم.

وی همچنین با اشاره به ثبت نام بیش از ۲ میلیون زائر برای تشرف به کربلا، خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مشرف شده‌اند و ۴۰۰ هزار نفر آن‌ها به کشور بازگشته‌اند.

سردار شرفی در خصوص وضعیت پارکینگ‌ها نیز گفت: با تلاش‌های صورت گرفته برای پارک ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو ظرفیت ایجاد شده است تا مشکل جای پارک به حداقل برسد.

رئیس قرارگاه اربعین فراجا تصریح کرد: در حوزه صدور گذرنامه هم تاکنون در این ایام ۳۰۲ هزار جلد گذرنامه عادی و ۶۸۰ ازار جلد گذرنامه زیارتی صادر شده است.

وی در پایان با اشاره به اینکه ۱۰ هزار نیروی پلیس مشغول خدمت به زوار اربعین هستند، گفت: ۲۰ کمیته مرکزی و ۸ قرارگاه استانی نیز تشکیل و برنامه‌ریزی‌های لازم را برای خدمات رسانی هرچه بهتر به مردم مدیریت می‌کنند.

برچسب ها: اربعین حسینی ، مرز خسروی
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