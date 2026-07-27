باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - عزت الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، با تأکید بر تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و تداوم روند واردات این کالاها، اعلام کرد که کشور در حال حاضر با هیچ‌گونه کمبود کالای اساسی مواجه نیست و در آینده نیز مشکلی در این زمینه نخواهد داشت.

زارعی اظهار کرد: ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی تأمین شده و فرآیندها و تشریفات مربوط به واردات نیز در حال انجام است. بر همین اساس، هیچ نگرانی بابت تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم وجود ندارد.

وی با اشاره به شرایط کشور در دوره جنگ ۴۵ روزه افزود: در آن مقطع نیز مشخص شد که کشور در حوزه تأمین کالاهای اساسی با مشکلی مواجه نیست و توانستیم نیازهای مردم را به خوبی تأمین کنیم. بنابراین، هیچ جای نگرانی برای کمبود کالاهای اساسی وجود ندارد.

سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: انبارهای کالاهای اساسی در نقاط مختلف کشور از ذخایر کافی برخوردار هستند و دولت بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، اقدامات لازم را برای حفظ ذخایر استراتژیک انجام داده است. میزان و محل ذخایر کالاهای اساسی نیز بر اساس برنامه‌های تعیین‌شده مدیریت می‌شود و در حال حاضر کالاهای مورد نیاز مردم به میزان کافی در انبارها موجود است.