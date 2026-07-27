سجاد کرمپور و سعید براتی با آغاز تمرینات در زمین استاندارد «سیلیوری»، خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا و قهرمانی آسیا-اقیانوسیه آماده می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سجاد کرمپور و سعید براتی ملی‌پوشان گلف ایران که روز شنبه برای برپایی اردوی آماده‌سازی راهی ترکیه شده بودند، امروز نخستین جلسه تمرینی خود را در زمین گلف TGF Silivri Golf Course برگزار کردند؛ اردویی که با هدف آماده‌سازی برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا و مسابقات قهرمانی گلف آماتور آسیا-اقیانوسیه (AAC) در حال برگزاری است.

زمین گلف TGF Silivri Golf Course که پیش‌تر با نام Klassis Golf & Country Club شناخته می‌شد، در منطقه سیلیوری قرار دارد و یکی از قدیمی‌ترین و پرافتخارترین زمین‌های گلف ترکیه به شمار می‌رود. این مجموعه در سال ۱۹۹۴ افتتاح شد و زمین ۱۸ حفره‌ای آن با استاندارد Par ۷۲ توسط قهرمان نامدار بریتانیایی، تونی جکلین، طراحی شده است. این زمین در سال‌های گذشته میزبان رقابت‌های بین‌المللی از جمله تور‌های اروپایی PGA بوده و پس از واگذاری مدیریت آن به فدراسیون گلف ترکیه، با نام Turkey Golf Federation فعالیت می‌کند و اکنون یکی از مراکز اصلی برگزاری اردو‌های تیم‌های ملی و مسابقات رسمی گلف ترکیه است. 

نمایندگان گلف ایران امروز در ۲ نوبت صبح و عصر در این زمین استاندارد به تمرین پرداختند. 

تمرینات با گرم‌کردن (Warm-up) آغاز شد، سپس گلفر‌ها به تمرین ضربات پات و مهارت‌های بازی کوتاه (Short Game) پرداختند و در پایان، ضربات بلند خود را در رنج شات تمرین کردند. 

در مجموع برنامه تمرینی امروز شامل انجام یک راند کامل ۱۸ حفره‌ای در زمین مسابقه بود. ملی‌پوشان همچنین در ادامه، با اجرای حدود ۲۰۰ ضربه، تمرینات تکنیکی خود را تکمیل کردند. 

سجاد کرمپور به‌عنوان نخستین نماینده مرد تاریخ گلف ایران، بازی‌های آسیایی ناگویا را در پیش دارد. 

سعید براتی نیز راهی مسابقات قهرمانی گلف آماتور آسیا-اقیانوسیه (AAC) خواهد شد.

برچسب ها: گلف ، گلف باز
خبرهای مرتبط
افشاگری هری کین از ملاقات با ترامپ
نبرد ۱۶ گلف‌باز برای تصاحب ۸ سهمیه برترین‌های کشور
ملی حفاری اهواز قهرمان هشتمین دوره سوپرلیگ گلف شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
واکنش صادق محرمی به پیشنهاد پرسپولیس
پرسپولیس به دنبال بازگرداندن دروازه‌بان سابق خود
انتقال طاهری و ایری به پرسپولیس هنوز منتفی نشده است
صعود ساره جوانمردی به فینال جام جهانی پاراتیراندازی
آخرین اخبار
صعود ساره جوانمردی به فینال جام جهانی پاراتیراندازی
پرسپولیس به دنبال بازگرداندن دروازه‌بان سابق خود
انتقال طاهری و ایری به پرسپولیس هنوز منتفی نشده است
واکنش صادق محرمی به پیشنهاد پرسپولیس
۱۸ تکواندوکار به اردوی تیم ملی مردان دعوت شدند 
یک فینالیست در ۵ وزن کشتی فرنگی نوجوانان جهان/ ۳ نماینده ایران حذف شدند
روسیه در مسیر بازگشت به المپیک ۲۰۲۸
تقویت اعضای هیات رئیسه پدل با حضور ۴ عضو جدید
۶ پدیده جدید در تمرین استقلال/ قول بختیاری‌زاده به بازیکنان جوان
مدافع راست جایی در برنامه‌های بختیاری‌زاده ندارد
جلسه انتخاب مدیرعامل استقلال به تعویق می‌افتد؟
ملی‌پوشان ساحلی ایران بر بام آسیای مرکزی قرار گرفتند
دقیقی از پیکان جدا شد
تفکری: برای حق‌مان تا آخر می‌جنگیم
علیرضا دبیر: علاقه‌ای به حضور در فوتبال ندارم
رئیس فدراسیون فوتبال:به سه دسته نباختیم؛ میزبان، رقیبان و عده‌ای وطن فروش
تأکید اسبقیان بر تمرکز ملی‌پوشان ژیمناستیک روی بازی‌های آسیایی ناگویا
قلعه‌نویی در دوراهی؛ ماندن در تیم ملی یا پیگیری ۷۰ میلیارد مطالبات
حکم‌های سنگین کمیته وضعیت؛ سپاهان، هوادار و صنعت مس محکوم شدند
بازگشت احتمالی لژیونر محبوب به پرسپولیس
نتایج روز آغازین رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان جهان در باکو
بازدید وزیر ورزش و جوانان از فدراسیون انجمن‌های ورزشی+ فیلم
سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی: ورزش پلی به سوی توانمندسازی افراد کم توان ذهنی است 
رضا خدایاری: اعزام تیمی مقتدر به مسابقات آسیایی و جهانی، اولویت اصلی است
گل گهر کشور‌های میزبان خود در آسیا را معرفی کرد 
برنامه ریزی دنیامالی برای انقلاب مدال‌آوری در المپیک
کسری - پرسپولیس؛ پرونده‌ای که می‌تواند فاجعه شود
ورزش حرفه‌ای در لباس اقوام اصیل ایرانی 
افزایش سهمیه بازیکنان لیگ برتر؛ مصوبه جدید فدراسیون فوتبال
دبیر فراکسیون ورزش مجلس: وزارت ورزش در شرایط جنگی موفق عمل کرد