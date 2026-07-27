باشگاه خبرنگاران جوان - سجاد کرمپور و سعید براتی ملی‌پوشان گلف ایران که روز شنبه برای برپایی اردوی آماده‌سازی راهی ترکیه شده بودند، امروز نخستین جلسه تمرینی خود را در زمین گلف TGF Silivri Golf Course برگزار کردند؛ اردویی که با هدف آماده‌سازی برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا و مسابقات قهرمانی گلف آماتور آسیا-اقیانوسیه (AAC) در حال برگزاری است.

زمین گلف TGF Silivri Golf Course که پیش‌تر با نام Klassis Golf & Country Club شناخته می‌شد، در منطقه سیلیوری قرار دارد و یکی از قدیمی‌ترین و پرافتخارترین زمین‌های گلف ترکیه به شمار می‌رود. این مجموعه در سال ۱۹۹۴ افتتاح شد و زمین ۱۸ حفره‌ای آن با استاندارد Par ۷۲ توسط قهرمان نامدار بریتانیایی، تونی جکلین، طراحی شده است. این زمین در سال‌های گذشته میزبان رقابت‌های بین‌المللی از جمله تور‌های اروپایی PGA بوده و پس از واگذاری مدیریت آن به فدراسیون گلف ترکیه، با نام Turkey Golf Federation فعالیت می‌کند و اکنون یکی از مراکز اصلی برگزاری اردو‌های تیم‌های ملی و مسابقات رسمی گلف ترکیه است.

نمایندگان گلف ایران امروز در ۲ نوبت صبح و عصر در این زمین استاندارد به تمرین پرداختند.

تمرینات با گرم‌کردن (Warm-up) آغاز شد، سپس گلفر‌ها به تمرین ضربات پات و مهارت‌های بازی کوتاه (Short Game) پرداختند و در پایان، ضربات بلند خود را در رنج شات تمرین کردند.

در مجموع برنامه تمرینی امروز شامل انجام یک راند کامل ۱۸ حفره‌ای در زمین مسابقه بود. ملی‌پوشان همچنین در ادامه، با اجرای حدود ۲۰۰ ضربه، تمرینات تکنیکی خود را تکمیل کردند.

سجاد کرمپور به‌عنوان نخستین نماینده مرد تاریخ گلف ایران، بازی‌های آسیایی ناگویا را در پیش دارد.

سعید براتی نیز راهی مسابقات قهرمانی گلف آماتور آسیا-اقیانوسیه (AAC) خواهد شد.