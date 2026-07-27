باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به پرداخت ۱۷ هزار میلیارد تومان (همت) مطالبات گندم‌کاران در روز گذشته، گفت: در جلسه روز گذشته هیئت دولت و با تأکید مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر برای پرداخت مطالبات گندمکاران کارسازی شده که طی روزهای آینده به حساب آنها واریز خواهد شد.

وی با اشاره به روند خرید تضمینی گندم در کشور افزود: میزان خرید گندم تاکنون به ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسیده است.

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: تأمین منابع مالی و تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران با جدیت در دستور کار دولت و وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.