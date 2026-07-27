کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: با توجه به پایداری هوا و استقرار الگوی تابستانه در استان، آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع به ویژه در مناطق ارسباران دور از انتظار نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی نریمان کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: بر اساس نقشه‌های هواشناسی و تصاویر ماهواره‌ای، ماندگاری گرمای هوا تا روز پنجشنبه در استان ادامه می‌یابد و از روز پنجشنبه دمای هوا به صورت نسبی خنک‌تر می‌شود.

وی اظهار کرد: با توجه به افزایش دما و تداوم روز‌های گرم، مدیریت بهینه در مصرف انرژی، خودداری از فعالیت گروه‌های حساس در فضای باز به ویژه در ساعات گرم روز، خودداری از روشن کردن آتش در طبیعت برای جلوگیری از آتش سوزی ضروری است.

کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ورزقان و تیکمه داش با حداقل دمای ۱۳ درجه خنک‌ترین و جلفا و میانه با حداکثر دمای ۴۲ درجه سانتی گراد بالای صفر گرمترین شهر‌های استان بودند.

نریمان، ادامه داد: در این بازه زمانی دمای هوای تبریز در گرمترین زمان به ۳۷ درجه و در خنک‌ترین زمان به ۱۹ درجه سانتی گراد بالای صفر رسید و دمای فعلی (۹:۳۰) این شهر ۳۰ درجه بالای صفر گزارش شده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت یک درجه خنک‌تر شده است.

برچسب ها: آتش‌سوزی جنگل ، آتش سوزی مراتع
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