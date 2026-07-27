باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک منبع گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم به وزرای کابینه خود اطلاع داده است که آمریکا بر خروج نیرو‌های اسرائیلی از نوار غزه، لبنان و سوریه اصرار دارد و این نشان می‌دهد که او قصد دارد درخواست واشنگتن را رد کند.

به گفته این منبع، واشنگتن به روشنی اعلام کرده است که به «مجموعه‌ای از عقب‌نشینی‌های» نیرو‌های اسرائیلی در این سه جبهه علاقه‌مند است. با این حال، این کانال تلویزیونی مشخص نکرد که آیا موضوع مربوط به خروج جزئی یا کامل نیرو‌هاست.

کانال ۱۳ عبری خاطرنشان کرد که نتانیاهو «قصد خود را برای مقاومت» در برابر درخواست دولت آمریکا اعلام کرده است. این کانال تلویزیونی به نقل از نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد: «من به آنها نه خواهم گفت.»

نتانیاهو در جلسه هفتگی کابینه اسرائیل در ۲۶ ژوئیه اعلام کرد که قصد دارد روز دوشنبه برای دیدار با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و شرکت در مراسم تشییع جنازه سناتور لیندسی گراهام به ایالات متحده پرواز کند.

منبع: تاس