باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان نتیجه تحلیل وضعیت بارشها در این استان طی سال زراعی کنونی (۱ مهر ۱۴۰۴ تا ۱ مرداد ۱۴۰۵) را به این شرح منتشر کرد: از ابتدای سال زراعی فعلی تا پایان تیر ۱۴۰۵ در مجموع ۷۳۰/۲ میلیمتر باران در پهنه استان گیلان باریده است که این مقدار نسبت به سال گذشته ۱۴/۶ درصد و نسبت به شرایط نرمال ۱۴/۷ درصد کاهش را نشان میدهد.
بیشترین مقدار بارشها را طی این مدت در ایستگاههای بندر انزلی، امامزاده اسحاق (شفت) و تازه آباد (رضوانشهر) به ترتیب با ۱۴۱۳/۱، ۱۲۸۳/۱ و ۱۲۴۹/۷ میلیمتر داشتهایم. کمترین مقدار بارشها طی این مدت نیز در ایستگاههای منجیل، لوشان و جیرنده به ترتیب با ۱۲۱/۵، ۱۳۹/۷ و ۲۵۳/۷ میلیمتر به ثبت رسیده است. توزیع بارش سال زراعی کنونی در این نقشه نشان دهنده ۲ منطقه پربارش و کم بارش در استان گیلان است.
مناطق پربارش شامل چند ناحیه مشخص است. اولی در غرب استان در آستارا، دیگری به شکل باندی در سواحل بندر انزلی تا خمام، سومین منطقه در مناطق کوهپایهای و کوهستانی فومن - شفت و چهارمین منطقه نیز در مناطق کوهپایهای سیاهکل - املش و آخرین منطقه در سواحل چابکسر قابل مشاهده است.
مناطق کم بارش استان گیلان در این بازه زمانی نیز شامل ۲ منطقه کاملا مجزا است، یکی در ارتفاعات غربی استان و دیگری در دشت جنوب گیلان است.