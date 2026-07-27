تحلیل وضعیت بارش‌ها در گیلان طی سال زراعی کنونی نسبت به مدت مشابه سال گذشته و نسبت به شرایط نرمال کاهش را نشان می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان نتیجه تحلیل وضعیت بارش‌ها در این استان طی سال زراعی کنونی (۱ مهر ۱۴۰۴ تا ۱ مرداد ۱۴۰۵) را به این شرح منتشر کرد: از ابتدای سال زراعی فعلی تا پایان تیر ۱۴۰۵ در مجموع ۷۳۰/۲ میلیمتر باران در پهنه استان گیلان باریده است که این مقدار نسبت به سال گذشته ۱۴/۶ درصد و نسبت به شرایط نرمال ۱۴/۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

بیشترین مقدار بارش‌ها را طی این مدت در ایستگاه‌های بندر انزلی، امامزاده اسحاق (شفت) و تازه آباد (رضوانشهر) به ترتیب با ۱۴۱۳/۱، ۱۲۸۳/۱ و ۱۲۴۹/۷ میلیمتر داشته‌ایم. کمترین مقدار بارش‌ها طی این مدت نیز در ایستگاه‌های منجیل، لوشان و جیرنده به ترتیب با ۱۲۱/۵، ۱۳۹/۷ و ۲۵۳/۷ میلیمتر به ثبت رسیده است. توزیع بارش سال زراعی کنونی در این نقشه نشان دهنده ۲ منطقه پربارش و کم بارش در استان گیلان است.

مناطق پربارش شامل چند ناحیه مشخص است. اولی در غرب استان در آستارا، دیگری به شکل باندی در سواحل بندر انزلی تا خمام، سومین منطقه در مناطق کوهپایه‌ای و کوهستانی فومن - شفت و چهارمین منطقه نیز در مناطق کوهپایه‌ای سیاهکل - املش و آخرین منطقه در سواحل چابکسر قابل مشاهده است. 

کاهش بارش‌ها در گیلان طی سال زراعی

مناطق کم بارش استان گیلان در این بازه زمانی نیز شامل ۲ منطقه کاملا مجزا است، یکی در ارتفاعات غربی استان و دیگری در دشت جنوب گیلان است.

برچسب ها: وضعیت جوی ، هواشناسی گیلان
خبرهای مرتبط
پیش بینی بارش‌های بیشتر از حد نرمال طی ماه‌های آینده در گیلان
رگبار شدید باران در دل تیر ماه گیلان + فیلم
پیش بینی بارندگی و وزش باد در گیلان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تداوم استقرار توده هوای گرم و مرطوب در گیلان
پیش بینی افزایش ۱۰ درصدی تولید برنج در گیلان
ثبت تصاویر سه قلاده خرس قهوه‌ای در جنگل‌های هیرکانی لنگرود + فیلم
آخرین اخبار
ثبت تصاویر سه قلاده خرس قهوه‌ای در جنگل‌های هیرکانی لنگرود + فیلم
پیش بینی افزایش ۱۰ درصدی تولید برنج در گیلان
تداوم استقرار توده هوای گرم و مرطوب در گیلان
هشدار پلیس فتای گیلان در خصوص «دیپ‌فیک»
پیش بینی افزایش ۳۰ درصدی تولید چای در کشور
نخستین موکب سلامت گیلان راهی کربلا شد
اعزام بیش از ۵ هزار زائر گیلانی اربعین به مرز‌های کشور
کاهش بارش‌ها در گیلان طی سال زراعی
نجات یک جوان کیاشهری از خودکشی با حضور به موقع پلیس
حفاظت سبز از تالاب بین‌المللی انزلی