فدراسیون فوتبال در راستای افزایش تیم‌های لیگ برتر به ۱۸ تیم، سهمیه بازیکنان بزرگسال، زیر ۲۳ سال و زیر ۲۵ سال باشگاه‌ها را برای فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ افزایش داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به افزایش تعداد تیم‌های لیگ برتر در فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ از ۱۶ به ۱۸ تیم و افزایش تعداد بازی‌های یک تیم از ۳۰ مسابقه به ۳۴ مسابقه در لیگ برتر، هیات رئیسه محترم فدراسیون فوتبال در زو شنبه ۳ مرداد مصوباتی را در خصوص فهرست بازیکنان داشت که که جهت اجرا به باشگاه‌ها ابلاغ می‌شود، مصوبات به شرح زیر است:

۱-تعداد سهمیه بازیکنان رده سنی زیر ۲۵ سال از ۲ نفر به ۱+۲ نفر افزایش پیدا می‌کند مشروط به اینکه یک نفر از ۳ نفر سهمیه فوق الزامی ندارد که در فصل گذشته عضو باشگاه مقصد باشد و این بازیکن سهمیه بازیکنان لیگ برتر محسوب نمی‌شود.

۲-تعداد سهمیه زیر ۲۳ سال در لیگ برتر ۲ نفر افزایش داده می‌شود (۸ بازیکن فصل گذشته به ۱۰ بازیکن افزایش پیدا کرد)

۳-سهمیه لیگ برتر از ۷ بازیکن به ۸ بازیکن افزایش پیدا می‌کند.

۴-تعداد نیمکت ذخیره از ۹ بازیکن بزرگسال و ۲ بازیکن زیر ۲۱ سال، به ۹ بازیکن بزرگسال و ۲ بازیکن زیر ۲۳ سال تغییر پیدا می‌کند.

برچسب ها: فدراسیون فوتبال ، فوتبال
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