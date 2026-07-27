باشگاه خبرنگاران جوان - فرماندار کرخه روز دوشنبه در آیینی که به مناسبت آغاز به کار موکبهای این شهرستان برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر این شهرستان در میزبانی از زائران اربعین، گفت: کرخه شهر یک هزار موکب است که در آن هر خانه موکبی برای پذیرایی و اسکان زائران به شمار میرود.
باقر چعب افزود: مردم مومن و ولایتمدار کرخه از پیر و جوان، با عشق به حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، خانههای خود را در ایام اربعین به محل خدمترسانی و پذیرایی از زائران تبدیل میکنند و این فرهنگ ارزشمند، جلوهای بینظیر از اخلاص و میهماننوازی مردم این دیار است.
وی با بیان اینکه حدود ۱۰۰ موکب رسمی در شهرستان کرخه فعالیت دارند، ادامه داد: علاوه بر موکبهای رسمی، صدها منزل شخصی در این شهرستان نیز به صورت خودجوش پذیرای زائران اربعین از سراسر کشور و حتی کشورهای همجوار هستند و این ظرفیت عظیم، کرخه را به یکی از مهمترین نقاط خدمترسانی در مسیر زائران حسینی تبدیل کرده است.