فعالیت موکب‌های اربعین در شهر یک هزار موکب کرخه در مسیر طریق‌الحسین منتهی به مرز چذابه آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرماندار کرخه روز دوشنبه در آیینی که به مناسبت آغاز به کار موکب‌های این شهرستان برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر این شهرستان در میزبانی از زائران اربعین، گفت: کرخه شهر یک هزار موکب است که در آن هر خانه موکبی برای پذیرایی و اسکان زائران به شمار می‌رود.

باقر چعب افزود: مردم مومن و ولایتمدار کرخه از پیر و جوان، با عشق به حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، خانه‌های خود را در ایام اربعین به محل خدمت‌رسانی و پذیرایی از زائران تبدیل می‌کنند و این فرهنگ ارزشمند، جلوه‌ای بی‌نظیر از اخلاص و میهمان‌نوازی مردم این دیار است.

وی با بیان اینکه حدود ۱۰۰ موکب رسمی در شهرستان کرخه فعالیت دارند، ادامه داد: علاوه بر موکب‌های رسمی، صد‌ها منزل شخصی در این شهرستان نیز به صورت خودجوش پذیرای زائران اربعین از سراسر کشور و حتی کشور‌های همجوار هستند و این ظرفیت عظیم، کرخه را به یکی از مهم‌ترین نقاط خدمت‌رسانی در مسیر زائران حسینی تبدیل کرده است.

برچسب ها: زائران اربعین حسینی ، کرخه
خبرهای مرتبط
مرز شلمچه در آستانه پیاده روی اربعین حسینی + تصاویر
آماده‌باش کامل در مرز جذابه و شلمچه برای پیک بازگشت زائران
استقرار دستگاه صدور آنی کارت هوشمند سوخت در سوسنگرد برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
تردد زائران اربعین در مرزهای خوزستان از ۶۷۱ هزار نفر گذشت
پیشرفت ۹۰ درصدی پالایشگاه شوشتر؛ اشتغال مستقیم ۲۵۰۰ نفر در راه است
مهار آتش‌سوزی شیمبار پس از چند روز؛ ۷۷ هکتار از عرصه‌های طبیعی اندیکا دچار حریق شد
ثبت‌نام بیش از ۲.۱ میلیون زائر اربعین در سامانه سماح
کرخه آماده میزبانی از زائران اربعین
آماده‌باش کامل در مرز جذابه و شلمچه برای پیک بازگشت زائران