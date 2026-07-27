باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری بحرین (BNA) گزارش داد که تماس تلفنی بین حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه این کشور و اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم تروریستی اسرائیل صورت گرفت که طی آن تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای و روابط دوجانبه‌ای که دو طرف را در چارچوب توافق‌نامه‌های ابراهیم متحد می‌کند، مورد بحث قرار گرفت.

شایان ذکر است که بحرین در سپتامبر ۲۰۲۰ با امضای توافق‌نامه‌های ابراهیم، روابط خود را با رژیم تروریستی اسرائیل عادی‌سازی کرد و به‌دنبال آن دو طرف روابط دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی برقرار کردند.

از آن زمان، دیدار‌های رسمی میان مقام‌های دو طرف، تبادل سفیر و امضای چندین توافق در حوزه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، فناوری، گردشگری و همکاری‌های امنیتی انجام شده است. با وجود این، جنگ غزه و تشدید تنش‌های منطقه‌ای با مخالفت گسترده افکار عمومی بحرین نسبت به عادی‌سازی روابط همراه بوده و منامه در عین حفظ روابط دیپلماتیک، به کشوری که بر اساس منافع رژیم تروریستی تصمیم می‌گیرد تبدیل شده است.

منبع: النشره