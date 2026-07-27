سپاه استان تهران، از انهدام مهمات عمل نکرده طی دو مرحله، امروز در شهرستان پاکدشت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مهمات عمل نکرده تجاوز آمریکایی صهیونی در شهرستان پاکدشت امروز دوشنبه ۵ مردادماه طی دو مرحله، مرحله اول از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح و مرحله دوم از ساعت ۱۴ تا ۱۷ منهدم می شود.

احتمال شنیده شدن صدای انفجار، ناشی از عملیات فنی وجود دارد و جای هیچ گونه نگرانی برای شهروندان نیست.

شهرستان پاکدشت در جنوب شرق استان تهران از شهرستان‌هایی است که در جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، بارها هدف تهاجم دشمن آمریکایی و صهیونیستی قرار گرفته است.

برچسب ها: مهمات ، سپاه تهران ، پاکدشت
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