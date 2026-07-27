بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوای پایتخت امروز روی عدد ۱۰۳ قرار گرفته و در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوای پایتخت امروز روی ۱۰۳ قرار گرفته و در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس است.
طی ۲۴ ساعت گذشته، شاخص کیفیت هوا عدد ۱۱۰ را نشان میداد و هوا برای گروههای حساس در شرایط ناسالم قرار داشت.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به ۶ دسته اصلی تقسیمبندی میشود. بر اساس این تقسیمبندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابلقبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروههای حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.