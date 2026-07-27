اهمیت کلاس و آزمون در سال کنکور

اگر قرار باشد فقط یک تصمیم، سرنوشت کنکور شما را تغییر دهد، آن تصمیم چیست؟ ساعت مطالعه بیشتر؟ منابع گرانتر؟ یا شرکت در کلاسهای کنکور؟ واقعیت این است که بسیاری از شما عزیزان، سال کنکور را با همین سؤال آغاز میکنید و پاسخ اشتباه به آن، ماهها زمان و انرژیتان را هدر میدهد. کلاس کنکور نه معجزه است و نه هزینهای که همیشه ارزش پرداخت داشته باشد. اما وقتی در زمان درست، با استاد مناسب و برای نیاز واقعی دانشآموز انتخاب شود، میتواند مسیر یادگیری را چندین برابر کوتاهتر و مطمئنتر کند. در ادامه، این موضوع را توضیح میدهیم.
در سالهای گذشته به طور مداوم شاهد افزایش سطح دشواری سوالات کنکور و ایجاد چالش بیشتر برای داوطلبان کنکور بودهایم. در این شرایط، دانشآموزان نمیتوانند با تکیه بر آموزش مدرسه و مطالعات خود، از کسب رتبههای زیر 1000 کنکور مطمئن باشند. بنابراین شرکت در کلاسهای کنکوری میتواند یک مسیر هموارتر برای شما بسازد.
یکی از مهمترین مزیتهای کلاس آنلاین این است که میتوانید از هر نقطه کشور در کلاس اساتیدی شرکت کنید که تجربه بالایی در آموزش کنکور دارند. از طرف دیگر، برای هر درس روش مطالعه، تکنیک حل تست نیز آموزش داده میشود تا بدانید هر درس را چگونه پیش ببرید.
طبیعتا یک برنامه اصولی و هدفمند، نیاز به بررسی دقیق و تجربه بالا دارد و این کار از توان داوطلب کنکوری خارج است! سپردن این وظیفه به یک فرد باتجربه و مطمئن باعث میشود با خیال راحت به مطالعه و تستزنی بپردازید و روز به روز توان علمی و مهارتی خود را افزایش دهید.
اگر سری به موسسات آموزش آنلاین کنکور زده باشید، متوجه میشوید که با تعداد زیادی کلاس و استاد مختلف روبرو هستید که همه آنها ادعای برتری دارند! این اتفاق، انتخاب بهترین کلاس را سخت میکند. با بررسی کلاسهای کنکوری و سبک تدریس اساتید آن، به این نتیجه رسیدیم که کلاسهای آنلاین گروه آموزشی ماز با نوآوری و امکانات پیشرفتهتر، انتخاب بهتری است. در ادامه به تحلیل ویژگیهای منحصربهفرد این موسسه میپردازیم:
کلاسهای سالیانه با تدریس صفر تا صد تستی و تشریحی: این کلاسها بهصورت هفتگی برگزار شده و دانشآموزان را برای امتحانات نهایی و کنکور آماده میکنند. مزیت مهم این کلاسها، توجه اساتید ماز به سوالات کنکورهای گذشته است. جزوه اساتید ماز حاوی تستهای احتمالی کنکور 1406 میباشد.
آزمونهای حضوری و آنلاین: آزمونهای استاندارد ماز هر دو هفته یکبار در روز جمعه برگزار میشوند و این بار به شکل حضوری! پوشش کامل نکات کتاب درسی و بررسی ایدههای جدید تستی از ویژگیهای این آزمونهاست. همچنین در این آزمونها، امکان تقلب وجود ندارد و دانشآموزان رتبه واقعی خود را دریافت میکنند.
راستی! اگر از بودجه آزمونی عقب افتادید؛ نگران نباشید. ماز مجددا با همان بودجه برای شما آزمونی طراحی کرده است و حتی کارنامه شبیهساز و تراز به شما ارائه میدهد. برای شرکت در آزمونهای حضوری ماز به سایت ماز مراجعه کنید.
کارگاههای ماز یار: این کارگاهها با صحبت درباره چالشهای اصلی دانشآموزان کنکوری و خانوادههای آنها شروع میشود. این جلسات پاسخی به موضوعات حل نشده کنکور هستند و خیال بچهها و اولیای آنها را راحت میکند.
سیمکارت آبی ماز: تحولی مهم در عرصه کلاسهای آنلاین! یکی از دغدغههای اصلی بچهها حجم زیاد اینترنتی است که توسط کلاسهای آنلاین مصرف میشد و ماز این موضوع را حل کرده است. با تهیه سیمکارتهای آبی ماز، دیگر نگران مصرف اینترنت در کلاسها و آزمونهای ماز نباشید. مصرف با شما، پرداخت هزینه با ماز!
با انتخاب کلاسهای ماز، دانشآموزان میتوانند با آمادگی بیشتری به سراغ امتحانات نهایی و کنکور ۱۴۰6 بروند.
دیگر نگران عقب افتادن از آزمونهای ماز نباشید. ماشین زمان ماز اختراع شد!
تمرکز مهمترین عامل یادگیری و آموزش موثر است. دانشآموزانی که حواسپرتی زیادی دارند یا در مدت کوتاهی تمرکز خود را از دست میدهند؛ از میزان یادگیری کمتری هم برخوردار هستند. یکی از چالشهای شرکت در کلاس کنکور بحث تمرکز است! امروزه کلاسهای کنکور به دو شکل حضوری و آنلاین برگزار میشوند.
در کلاسهای آنلاین، با وجود فاصله بین دانشآموز و استاد، اگر هر دانشآموز شرایط محیطی خود را کنترل کند و با تمرکز و نظمی مشابه کلاس حضوری در جلسات شرکت کند، بازدهی آن میتواند از بسیاری از کلاسهای حضوری نیز بیشتر باشد.
نکته دیگر ارتباط استاد با شاگرد است، دقت داشته باشید که بهدلیل تعداد زیاد دانشآموزان و ارتباط از طریق صفحه چت و گفتوگو صوتی، ممکن است سوالات شما با یک بار پرسیدن پاسخ داده نشود، بنابراین سوالات تان را چند بار طی کلاس تکرار کنید تا استاد متوجه سوال شما شود.
یکی از مزایای دیگر کلاس آنلاین این است که هزینه کمتری نسبت به کلاس حضوری دارد و همان کیفیت تدریس و محتوا را نیز ارائه میدهد، هزینه رفتوآمد نیز از بین میرود و در خانه خود در حال نوشیدن آب پرتقال! میتوانید به تماشای کلاس بپردازید.
در سالهای گذشته، رتبههای یک کنکور سراسری از ماز استفاده کردهاند.
با نگاهی به نتایج اساتید برجسته ماز، متوجه میشویم بسیاری از رتبههای تکرقمی و دو رقمی کشور، تحت نظارت مجموعه ماز بودهاند. مثلا رتبههای تکرقمی کنکور تجربی و انسانی 1405 در کلاسهای آنلاین ماز شرکت کرده بودند که میتوانید فیلم مصاحبه آنها را در سایت ماز مشاهده کنید و از نکات مشاورهای آن نیز استفاده کنید.
بسیاری از این عزیزان، در کلاسهای مخصوص امتحان نهایی شرکت کرده بودند و با کسب نمره تراز بالا در نهایی، توانستند جزو رتبههای برتر کشور شوند.
مجموعه ماز در تلاش است با گسترش کلاسهای آنلاین، کاهش هزینه ثبت نام و ارائه تخفیفهای ویژه، آموزش سطح بالا را در دسترس همگان قرار دهد.