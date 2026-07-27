پرداخت بیش از ۹ هزار میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران قزوین

باشگاه خبرنگاران جوان - فرامرز حریری‌مقدم رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین از پرداخت ۹ هزار و ۳۱۰ میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران استان خبر داد و گفت: تاکنون ۱۸۷ هزار و ۳۰۰ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲ هزار و ۳۰۰ تنی را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه عملیات خرید تضمینی گندم در استان همچنان ادامه دارد، افزود: تاکنون ۱۸۷ هزار و ۳۰۰ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان توسط مراکز خرید تضمینی تحویل گرفته شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود ۲ هزار و ۳۰۰ تن افزایش داشته است.

حریری مقدم افزایش میزان گندم تولیدی استان را نتیجه شرایط مناسب تولید، همراهی کشاورزان و آمادگی مراکز خرید برای تحویل سریع محصول دانست و گفت: خرید تضمینی گندم علاوه بر ایجاد اطمینان خاطر برای تولیدکنندگان، نقش مهمی در تامین ذخایر راهبردی استان و حفظ امنیت غذایی ایفا می‌کند.

وی با اشاره به پیش‌بینی میزان خرید گندم تا پایان فصل برداشت، اضافه کرد: برآورد‌ها نشان می‌دهد تا پایان فصل خرید، حدود ۲۵۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان به صورت تضمینی خریداری شود که در صورت تحقق این موضوع، یکی از موفق‌ترین دوره‌های خرید گندم سال‌های اخیر در استان رقم خواهد خورد.

به گفته حریری مقدم، پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان از اولویت‌های دولت و وزارت جهاد کشاورزی بوده و روند پرداخت مطالبات سایر گندمکاران نیز پس از تکمیل فرآیند ثبت اطلاعات و تامین اعتبارات، به صورت مرحله‌ای ادامه خواهد یافت.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ضمن تقدیر از تلاش گندمکاران، عوامل مراکز خرید، تعاون روستایی، بانک کشاورزی و تمامی دستگاه‌های ذیربط در اجرای موفق طرح خرید تضمینی گندم ابراز امیدواری کرد با استمرار این روند و با حمایت از تولیدکنندگان، امنیت غذایی استان بیش از پیش تقویت شود.

منبع: جهاد کشاورزی قزوین