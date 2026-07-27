باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر اختیاری، مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران، با اشاره به پیشزمینه فنی این پروژه اظهار داشت: عملیات جانمایی، نصب تجهیزات و زیرساختهای عمرانیِ مربوط به سامانههای هوشمند، پیش از افتتاح رسمی زیرگذر میدان سپاه به اتمام رسیده بود. اکنون با بازگشایی کامل مسیر، این سامانهها وارد چرخه عملیاتی شده و پایش دقیق تردد را آغاز کردهاند.
اختیاری با تأکید بر اهمیت انتقال دادهها به مرکز مديريت ترافيك تهران افزود: این سامانهها علاوه بر ثبت تخلفات، به صورت مستمر دادههای ترافیکی را در این محور جمعآوری کرده و اطلاعات مورد نیاز را به صورت لحظهای به مرکز مديريت ترافیک تهران ارسال میکنند. این تحلیلهای دادهمحور به ما کمک میکند تا ضمن ارتقای ایمنی و نظمبخشی به تردد، مدیریت بهینهتری بر جریان خودروها در این گره ترافیکیِ اصلاحشده داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران در پایان تصریح کرد: تلاش ما این است که با تلفیق اصلاحات عمرانی و پایش هوشمند، ضمن افزایش روانی تردد در بزرگراه شهید صیاد شیرازی، سلامت و ایمنی شهروندان در این مسیر پرتردد تضمین شود.