رهاسازی اضطراری آب از سد چمشیر برای نجات هندیجان از تنش آبی

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان اظهار کرد: با توجه به کاهش شدید آورد رودخانه زهره، افت کیفیت منابع آب و افزایش نگرانیها درباره تأمین آب مورد نیاز شهرستان هندیجان، هماهنگیهای لازم با وزارت نیرو و دستگاههای مرتبط انجام شد و رهاسازی اضطراری آب از سد چمشیر در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: این رهاسازی بهصورت موجی انجام میشود تا ضمن تقویت جریان رودخانه، شرایط تأمین آب برای مصارف مختلف بهویژه آب شرب و نیازهای زیستمحیطی در پاییندست بهبود یابد.
به گفته مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، وضعیت منابع آبی حوضه زهره به دلیل کاهش بارندگیها و تداوم خشکسالی با چالشهای جدی مواجه شده و اجرای این اقدام، بخشی از برنامههای مدیریت منابع آب برای کاهش آثار تنش آبی در منطقه است.
بر اساس اعلام پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو (پاون)، روند پایش شرایط رودخانه و میزان تأثیر رهاسازی آب بر وضعیت شهرستان هندیجان بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت و در صورت نیاز، تصمیمهای تکمیلی برای مدیریت شرایط اتخاذ میشود.
منبع: آب و برق خوزستان