قم- معاون وزیر راه و شهرسازی از اختصاص ۷۰ درصد عواید آزادراه تهران ـ قم به پروژه آزادراه قم ـ سلفچگان ـ راهجرد خبر داد.ار دارد..

باشگاه خبرنگاران جوان- سید عبدالله ارجائی صبح امروز در جریان بازدید از محل اجرای پروژه آزادراه قم-سلفچگان-راهجرد و در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: این پروژه در صدر مسائل مرتبط با حوزه آزادراهی کشور قرار دارد و وزارت راه و شهرسازی آن را از طرح‌های اولویت‌دار می‌داند.

وی با بیان اینکه مبنای وزارت راه، تزریق همزمان منابع مالی دولت با پیشرفت فیزیکی پروژه است، افزود: سرمایه‌گذار و مشارکت‌کننده در اجرای این طرح عملکرد مطلوبی داشته‌اند و در حال حاضر پیشرفت فیزیکی پروژه از پیشرفت ریالی آن جلوتر است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برخی مشکلات اداری در روند اجرای پروژه تصریح کرد: در این زمینه با استاندار قم و نمایندگان استان توافق شد تا مسائل موجود در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

وی همچنین به موضوع تأمین مالی پروژه از محل عوارض آزادراهی اشاره کرد و گفت: یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده در جلسه، اختصاص بخشی از عوارض آزادراه قم-تهران به این پروژه بود که بر اساس مصوبه هیئت وزیران و توافقات انجام‌شده، ۷۰ درصد از عواید حاصل از آزادراه تهران-قم فعلاً در این طرح هزینه خواهد شد.

ارجائی ادامه داد: پس از تکمیل این پروژه، این عواید برای سایر پروژه‌های اولویت‌دار و مورد نیاز مردم هزینه می‌شود.

منبع:راه و شهرسازی قم