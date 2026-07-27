باشگاه خبرنگاران جوان - فرنام مصطفی‌پور، دبیر کمیته فیتنس کشور در مورد شاخه نوظهور و جذاب «فیتنس بومی» (Local Fitness)، از این رشته به عنوان پلی میان ورزش حرفه‌ای و میراث فرهنگی یاد کرد و گفت: در این بخش، رقابت‌ها در دو مرحله کلیدی تعریف شده است؛ در راند اول، آمادگی جسمانی و تناسب اندام (بدن) ورزشکاران دقیقاً بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی سایر رشته‌های فیتنس مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.



وی در ادامه گفت: در بخش دوم شاهد اتفاقی منحصر‌به‌فرد خواهیم بود که در آن ورزشکاران با پوشش اصیل و لباس‌های بومی استان خود بر روی صحنه حاضر می‌شوند. این اقدام با هدف ایجاد بستری فراگیر برای مشارکت تمامی اقوام غیور ایرانی و همچنین شناساندن غنای فرهنگی، تنوع پوشش سنتی و زیبایی‌های اقصی نقاط کشور عزیزمان ایران طراحی شده است تا فیتنس، نمادی از اتحاد و شکوه هویت ایرانی باشد.



لازم به ذکر است در این شاخه از رقابت‌های فیتنس ورزشکار باید در بخش دوم برخی نکات را رعایت کند تا امتیاز لازم را بدست بیاورد و از مهمترین نکات این بخش اصالت لباس محلی و قومی به همراه زیبایی و هماهنگی و طراحی و دوخت لباس است که پس از ارائه روی استیج توسط داوران به امتیاز آوری منتهی می‌شود.