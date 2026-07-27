شنا در رودخانه هراز جان پدر و پسر ۹ ساله اش را گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامعلی فخاری مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران گفت: گزارش غرق شدن پدر و پسر به پایگاه گزنک اعلام و گروه‌های امدادی این جمعیت بلافاصله به محل حادثه در محدوده آب‌اسک اعزام شدند.

او افزود: تیم‌های امدادی گزنک و رینه با تجهیزات تخصصی در همان لحظات نخست حادثه در محل عملیات جست‌و‌جو را آغاز کردند، اما خروشان بودن رودخانه هراز و ناپایداری جریان آب در محدوده آب‌اسک عملیات جست‌و‌جو را سخت کرده است.

فخاری با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی نیرو‌های امدادی، گفت: چهار روز است که آتش‌نشانان و امدادگران ما تمام نقاط این رودخانه را جست‌و‌جو کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران ادامه داد: جست‌و‌جو تا روشن شدن وضعیت نهایی و یافتن پیکر این دو مغروق با حداکثر توان نیرو‌های عملیاتی ادامه خواهد داشت.

فخاری در خصوص خطرات شنا در رودخانه‌های خروشان گفت: هشدار‌های مکرر در خصوص ممنوعیت شنا در رودخانه‌ها داده می‌شود، اما گاهی مسافران و مردم هشدار‌ها را رعایت نمی‌کنند.

برچسب ها: هلال احمر ، غرق شدن
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