یک مقام انصارالله یمن تاکید کرد که عربستان سعودی پس از تکیه بر آمریکا در دستیابی به اهداف خود در یمن شکست خورده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - عبدالواحد ابو راس، معاون وزیر امور خارجه دولت نجات ملی در صنعا (انصارالله یمن) می‌گوید عربستان سعودی پس از تکیه بر آمریکا در دستیابی به اهداف خود در یمن شکست خورده است و افزود که با تکیه بر «مزدوران و ابزار‌های محلی» نیز شکست خواهد خورد.

ابو راس در بیانیه‌ای به خبرگزاری یمن (سبا) گفت: «آمریکا با تمام تکبر خود، در دور‌های قبلی در دستیابی به اهداف خود برای مطیع کردن مردم یمن شکست خورد، اما رژیم سعودی درس عبرتی نگرفته است.»

او همچنین هشدار داد که اصرار ریاض بر ادامه محاصره یمن، مصادره ثروت آن و از هم پاشیدن بافت اجتماعی آن به ضرر اقتصاد عربستان تمام خواهد شد.

ترافیک دریای سرخ در سواحل یمن از هفته گذشته در پی محاصره دریایی صادرات عربستان سعودی، مختل شده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: انصارالله یمن ، عربستان سعودی
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