باشگاه خبرنگاران جوان - احمدرضا لاهیجان‌زاده معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های کشور گفت: تالاب گاوخونی از جمله تالاب‌هایی است که حوضه آبریز آن در دو استان (اصفهان و چهارمحال و بختیاری) قرار گرفته و تصمیمات یک استان به‌تنهایی قادر به حل مشکل نیست.

وی ادامه داد: بنابراین پیشنهاد ما تهیه طرح جامعی با همکاری هر دو استان و بردن آن به ستاد ملی تالاب‌هاست تا با گرفتن مصوبه، تکالیف مشخصی برای وزارتخانه‌ها تعریف شده و اعتبارات به‌صورت خودکار در موافقت‌نامه‌های ملی لحاظ شود.

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به تجربیات موفق قبلی گفت: مشابه این کار برای خلیج گرگان و تالاب میانکاله با همکاری استان‌های گلستان و مازندران انجام و به مصوبه رسید.

لاهیجان زاده خاطرنشان کرد: دریاچه نمک نیز نزدیک به هفت استان را درگیر کرده و همه باید برای نجات آن مشارکت کنند.

وی درباره همکاری دولت ژاپن برای طرح احیای تالاب‌های کشور تصریح کرد: پیشنهاد اولیه و خامی قبل از شروع جنگ اخیر مطرح شد در حالی که طرح احیای تالاب‌ها از سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) آغاز شده و از سال ۱۳۹۲ دولت ژاپن سالانه یک میلیون دلار برای دریاچه ارومیه کمک کرد.

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های کشور ادامه داد: این کمک در شرایطی که دلار یک هزار و ۷۰۰ تومان بود، بیشتر از جنبه فنی و انتقال دانش کشاورزی مدرن و معیشت جایگزین اهمیت داشت. این تجربه تا سال ۱۴۰۰ در ارومیه ادامه یافت و سپس به تالاب‌های شادگان، پریشان، بختگان و انزلی گسترش پیدا کرد. در پروژه سال ۱۴۰۳ تالاب پریشان جایگزین بختگان شده است.

لاهیجان زاده محور‌های این طرح را کشاورزی پایدار و معیشت جایگزین برشمرد و افزود: کشاورزی پایدار از مزرعه تا بازار دنبال می‌شود تا مصرف آب، کود و سم کاهش یافته، بهره‌وری افزایش پیدا کند و کشت جایگزین (الگوی کشت) اجرا شود.

به گفته وی، در معیشت جایگزین نیز روستا‌های حاشیه تالاب که شغلشان وابسته به تالاب بوده، شناسایی شده و شغل‌های کم‌وابسته به آب تقویت می‌شوند.

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور خاطرنشان کرد: در نتیجه اقدامات این طرح، صندوق‌های خرد بانوان ایجاد، تسهیلات و کمک بلاعوض پرداخت و تولیدات به پلتفرم‌هایی مانند دیجی‌کالا، باسلام و اوکالا متصل شده است.

به گفته لاهیجان زاده، نزدیک به سه هزار نفر در ۷۰ تا ۸۰ شغل آموزش دیدند و افراد موفق برای دریافت تسهیلات ۴ درصدی معرفی می‌شوند؛ همچنین پنل خورشیدی رایگان برای آبیاری مدرن، کنتور رایگان روی حدود ۸۰ چاه و کمک برای انتقال آب در حال اجراست.

وی تأکید کرد: شخصاً مایل بودم این الگو در شرق اصفهان اجرا شود تا کشاورزانی که زمینشان به کانون گردوغبار تبدیل شده، با انصراف از بخشی از حق‌آبه، امکان گلخانه یا انرژی خورشیدی دریافت کرده و با مصرف یک‌پنجم آب، محصول بیشتری برداشت کنند.

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های کشور خاطرنشان کرد: پیشنهاد سهم اصفهان به UNDP قبل از جنگ اخیر ارائه شد؛ تفاوت این طرح با برنامه‌های قبلی در تعریف دقیق فعالیت‌های اجرایی ملی از جمله تعیین هکتار مشخص برای آبیاری مدرن یا خروج اراضی کم‌بازده توسط جهاد کشاورزی، برنامه‌های متر به متر آبخیزداری و تکالیف مشخص آب و فاضلاب شهری و روستایی اصفهان است.

لاهیجان زاده درباره طرح زیست‌بومی تالاب گاوخونی گفت: در حوضه زاینده‌رود پایه کار وجود دارد و با همکاری دادن استان چهارمحال و بختیاری در تهران، می‌توان طرح ملی کل حوضه آبریز را نهایی کرد.

منبع: مهر