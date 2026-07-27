باشگاه خبرنگاران جوان - کسری طاهری در یکی از برنامه‌های اینترنتی جام جهانی اعلام کرد که با باشگاه پرسپولیس قرارداد داخلی امضا کرده است؛ این در حالی بود که این بازیکن در آن مقطع تحت قرارداد و مالکیت باشگاه روبین کازان روسیه قرار داشت.

برخی معتقد بودند در صورت پیگیری باشگاه روسی، این موضوع می‌توانست برای بازیکن و باشگاه پرسپولیس تبعات انضباطی به همراه داشته باشد. البته باشگاه پرسپولیس این موضوع را تکذیب کرد.

نکته قابل توجه اینکه کمتر از ۲۴ ساعت پس از این مصاحبه، خبر انتقال کسری طاهری به نساجی منتشر شد و این بازیکن با امضای قرارداد سه‌جانبه به جمع بازیکنان این باشگاه پیوست.

با این حال، در روز‌های اخیر بار دیگر موضوع انتقال کسری طاهری به پرسپولیس به رسانه‌ها راه پیدا کرده و بررسی‌های حقوقی درباره روند این جابه‌جایی، ابهاماتی را مطرح کرده است.

بر اساس مقررات نقل‌وانتقالات، چنانچه بازیکنی توسط یک باشگاه جذب شود، اما بدون استفاده ورزشی و صرفاً به صورت صوری یا با هدف دور زدن قوانین به باشگاه دیگری منتقل شود، این اقدام می‌تواند مصداق «انتقال پل» تلقی شده و برای باشگاه‌ها و بازیکن تبعات انضباطی از جمله محرومیت، جریمه نقدی یا محدودیت در نقل‌وانتقالات به همراه داشته باشد.

در همین راستا، این موضوع مطرح شده که در صورت عدم استفاده ورزشی باشگاه نساجی از این بازیکن یا هرگونه انتقال صوری، احتمال ورود مراجع داخلی و بین‌المللی به این پرونده وجود خواهد داشت.

با وجود انتشار اخباری درباره استعلام باشگاه پرسپولیس از مراجع داخلی و بین‌المللی، تاکنون هیچ مرجع رسمی از جمله کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال یا فیفا درباره این پرونده اعلام نظر نکرده است.

به نظر می‌رسد تمامی مباحث مطرح‌شده در شرایط فعلی در حد گمانه‌زنی‌های حقوقی و رسانه‌ای بوده و هرگونه اظهارنظر نهایی درباره وضعیت این انتقال، منوط به بررسی مستندات و تصمیم مراجع ذی‌صلاح خواهد بود.

منبع: فارس