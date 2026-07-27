مدیر حج و زیارت استان خوزستان از ثبت‌نام بیش از دو میلیون و ۱۱۶ هزار نفر در سامانه سماح خبر داد.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - مدیر حج و زیارت استان خوزستان نیز با ارائه آخرین آمار ثبت‌نام و اعزام زائران، اعلام کرد: تاکنون بیش از دو میلیون و ۱۱۶ هزار نفر در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند و بخش قابل توجهی از آنان از مرزهای کشور، به‌ویژه مهران، شلمچه و چذابه، راهی عتبات عالیات شده‌اند.

وی ثبت‌نام در سامانه سماح را شرط بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای، درمانی و امدادی دانست و تصریح کرد: اطلاعات ثبت‌شده در این سامانه، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای ارائه خدمات به زائران را فراهم می‌کند و از همه مشتاقان سفر اربعین درخواست می‌شود پیش از عزیمت، ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.

مدیر حج و زیارت خوزستان همچنین با اشاره به گرمای هوا، بر رعایت توصیه‌های بهداشتی، همراه داشتن اطلاعات پزشکی، شناسایی اعضای گروه، استفاده از ظرفیت سامانه «همیار اربعین» و همکاری با نیروهای امدادی و خدمات‌رسان تأکید کرد.

در بخش دیگری  معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال‌احمر استان خوزستان نسبت به مخاطرات ناشی از ازدحام جمعیت، گرمازدگی، بیماری‌های واگیر و گم شدن افراد در مسیر پیاده‌روی هشدار داد.

وی با توصیه به حفظ آرامش در شرایط ازدحام، خودداری از ایجاد هیجان و حرکت در مسیرهای مشخص، استفاده از بطری و لیوان شخصی، رعایت بهداشت فردی، تزریق واکسن‌های ضروری و تعیین محل مشخص برای تجمع اعضای کاروان در صورت قطع ارتباط، این اقدامات را از مهم‌ترین راهکارهای کاهش خطرات احتمالی در مسیر اربعین برشمرد

مسئولان همچنین از خدمات گسترده موکب‌های مردمی، نیروهای امدادی، کادر درمان، دستگاه‌های اجرایی و خادمان اربعین در مرزهای خوزستان قدردانی کردند و نقش این مجموعه‌ها را در ارائه خدمات اسکان، تغذیه، درمان، بهداشت و راهنمایی زائران، بسیار مؤثر توصیف کردند.

مرز چذابه نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین و فعال‌ترین گذرگاه‌های کشور برای اعزام زائران اربعین معرفی شد؛ گذرگاهی که هر ساله میزبان هزاران زائر از استان‌های مختلف کشور است و با مشارکت مردم، موکب‌ها و دستگاه‌های اجرایی، خدمات متنوعی به زائران ارائه می‌دهد.

مسئولان در پایان ضمن آرزوی سفری ایمن و مقبول برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، از آنان خواستند با رعایت نکات بهداشتی، ایمنی و همکاری با عوامل اجرایی، زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر و منظم‌تر مراسم عظیم اربعین حسینی را فراهم کنند.

 

برچسب ها: اربعین ، خوزستان
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