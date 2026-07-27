باشگاه خبرنگاران جوان - نشست ستاد مدیریت بحران استان فارس با محوریت بررسی آثار پدیده اقلیمی النینو، آمادگی دستگاههای اجرایی برای مدیریت مخاطرات طبیعی و ارزیابی اقدامات پیشگیرانه و عملیات اطفای حریق در عرصههای طبیعی برگزار شد.
سیدقاسم حسینی مدیرکل هواشناسی فارس با ارائه گزارشی تخصصی از وضعیت اقلیمی استان و آثار پدیده النینو، روند تغییرات بارش، دما و شرایط جوی را تشریح کرد و بر نقش دادههای دقیق هواشناسی در پیشبینی مخاطرات طبیعی و مدیریت بحران تأکید داشت.
او با بیان اینکه تصمیمگیری مؤثر در مدیریت بحران نیازمند اطلاعات دقیق، بهروز و قابل اتکا است، خواستار توسعه تجهیزات پایش، تقویت شبکه ایستگاههای هواشناسی و ارتقای سامانههای هشدار سریع شد تا دستگاههای اجرایی با آمادگی بیشتری در برابر مخاطرات طبیعی اقدام کنند.
محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تأکید بر اینکه شرایط بحرانی نباید موجب غفلت از مأموریتهای اصلی دستگاهها شود، گفت: حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی از ارکان امنیت غذایی، امنیت ملی و توسعه پایدار کشور است و اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه در این حوزه باید با جدیت دنبال شود.
او با اشاره به ظرفیتهای استان فارس افزود: مجلس از برگزاری نشستهای تخصصی برای پیگیری مطالبات محیط زیست، منابع طبیعی و هواشناسی استان حمایت میکند و با استفاده از ظرفیت وزارتخانهها، دهیاریها، شهرداریها و بخش خصوصی باید زمینه جذب اعتبارات و اجرای طرحهای آبخیزداری، آبخوانداری و حفاظت از منابع طبیعی فراهم شود.
غلامرضا غلامی مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس نیز با قدردانی از تلاش نیروهای محیط زیست، منابع طبیعی، آتشنشانی و گروههای مردمی در مهار آتشسوزیها اظهار کرد: کاهش آمار حریق در سال جاری نتیجه هماهنگی، برنامهریزی و حضور میدانی همه دستگاههای مسئول است و این روند باید با انسجام بیشتری ادامه یابد.
او با اشاره به نقش تعیینکننده هواشناسی در مدیریت بحران افزود: امروز مدیریت بحران بدون اطلاعات دقیق اقلیمی امکانپذیر نیست و توسعه زیرساختهای هواشناسی، تأمین تجهیزات پایشی و استفاده از ظرفیت همه دستگاهها در عملیات اطفای حریق از اولویتهای استان به شمار میرود.
لیلا تاجگردون مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس نیز با ارائه گزارشی از عملکرد چهار ماهه نخست سال جاری گفت: تعداد آتشسوزیها در مناطق تحت مدیریت محیط زیست نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳ درصد و وسعت مناطق دچار حریق ۷۴ درصد کاهش یافته است که این نتیجه برنامهریزی، ایجاد آتشبر، هماهنگی بین دستگاهها و حضور مؤثر نیروهای عملیاتی است.
او افزود: طول آتشبرهای ایجاد شده در مناطق تحت مدیریت محیط زیست از حدود ۴۰۰ کیلومتر در سال گذشته به حدود یکهزار کیلومتر در سال جاری افزایش یافته است. همچنین برای نخستین بار بیمه داوطلبان اطفای حریق و حمایت از نیروهای مردمی با استفاده از اعتبارات استانی اجرایی شد.
شهرام منتصری مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس نیز با اشاره به افزایش پوشش گیاهی ناشی از بارندگیهای سال گذشته گفت: از نیمه اسفند سال گذشته برنامهریزی برای پیشگیری از آتشسوزی آغاز شد و با همکاری مدیریت بحران استانداری، دستگاههای اجرایی، شهرداریها و بخش خصوصی، سههزار و ۲۰۰ کیلومتر آتشبر در عرصههای منابع طبیعی استان ایجاد شد.
او ادامه داد: تعداد آتشسوزیها در عرصههای منابع طبیعی از ۱۸۰ مورد در مدت مشابه سال گذشته به ۹۶ مورد در سال جاری کاهش یافته و وسعت حریق نیز از حدود هشتهزار و ۹۰۰ هکتار به یکهزار و ۲۰۰ هکتار رسیده است. همچنین پنج میلیارد تومان تجهیزات اطفای حریق خریداری و ۶۵۲ دهیاری استان برای نخستین بار به تجهیزات اولیه اطفای حریق مجهز شدند.
هادی عیدیپور رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز نیز بر اهمیت آموزش، آمادگی عملیاتی و هماهنگی میان نیروهای امدادی و دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: استفاده از توان تخصصی آتشنشانی در کنار ظرفیت نیروهای مردمی و دستگاههای مسئول، نقش مهمی در کاهش خسارتهای ناشی از آتشسوزیهای عرصههای طبیعی دارد.
او افزود: استمرار آموزشهای تخصصی، برگزاری مانورهای مشترک و تقویت امکانات عملیاتی، آمادگی استان را برای مقابله با حوادث طبیعی افزایش خواهد داد.
در پایان این نشست، بر استمرار هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، توسعه اقدامات پیشگیرانه، تقویت زیرساختهای هواشناسی، افزایش تجهیزات اطفای حریق و پیگیری تأمین اعتبارات ملی برای حفاظت از عرصههای طبیعی استان فارس تأکید شد.