اگر در عراق گذرنامه را گم کردیم چه کنیم؟ + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه گفت: اگر در عراق گذرنامه خود را گم کردید یا اینکه گذرنامه‌تان مخدوش شد باید حتما به مراکز کنسولگری ایران در شهرهای مختلف عراق مراجعه کنید.

او توضیح داد: ایران در کشور عراق در شهرهای بصره، بغداد، کربلا، نجف و سامرا دارای کنسولگری است و زائران در صورت نیاز می‌توانند برای مشکلاتی که در خصوص گذرنامه دارند، به این کنسولگری‌ها مراجعه کنند.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه گفت: در ۴ شهر کربلا، نجف، سامرا و کاظمین در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران همکاران پلیس مهاجرت و گذرنامه مستقر می شوند و به صورت شبانه روزی آمادگی ارائه خدمات را دارند.





