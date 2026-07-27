مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از تمهیدات ویژه توزیع سوخت در آستانه اربعین حسینی در تمامی مرز‌های خروجی و ورودی کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نعمت‌الله نجفی مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تشریح اقدام‌های عملیاتی این شرکت برای ایام اربعین حسینی بیان کرد: وظیفه ذاتی ما در این ایام، تأمین مستمر سوخت مورد نیاز زائران در حوزه‌های سوخت‌رسانی است و تمامی مناطق تابعه، آمادگی لازم برای مدیریت سوخت زائران اربعین حسینی را کسب کرده‌اند.

استقرار بیش از ۲۰ جایگاه سیار در نقاط مرزی

وی با اشاره به گستردگی جغرافیایی فعالیت‌های عملیاتی از مرز‌های شرقی تا غربی کشور، افزود: تمامی مرز‌های خروجی از شلمچه تا خسروی و تمرچین تحت پوشش کامل قرار دارند. به همین منظور، تعداد ۲۲ تا ۲۳ جایگاه سوخت‌رسان سیار برای ایام اربعین تدارک دیده شده است و برای مرز‌های جدیدی همچون «چیلات» در استان ایلام، تمامی پیش‌بینی‌های لازم انجام شده و جایگاه‌های سیار به‌منظور استقرار ارسال شده‌اند تا کوچک‌ترین خللی در سوخت‌رسانی رخ ندهد.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تأکید بر موفقیت‌آمیزبودن طرح پایلوت سال گذشته در مدیریت سوخت اتوبوس‌ها، تصریح کرد: امسال این فرایند به‌صورت جامع و ملی عملیاتی شده است. در این مدل، سوخت‌رسانی به ناوگان حمل‌ونقل مسافری و از طریق کارت بانکی رانندگان انجام می‌شود که درنهایت نقش مؤثری در منطقی‌سازی میزان برداشت سوخت و مدیریت منابع ایفا می‌کند.

تأمین ۶ میلیون لیتر نفت‌گاز زائران در عراق

نجفی درباره تأمین سوخت مورد نیاز ناوگان در خارج از مرزها، بیان کرد: براساس مصوبات ستاد مرکزی اربعین، ۶ میلیون لیتر نفت‌گاز برای ناوگان حمل‌ونقل زائران در آن سوی مرز پیش‌بینی شده است که این فرایند با هماهنگی کامل ستاد اربعین انجام می‌شود و توزیع آن در خارج از مرز، در اختیار دستگاه‌های متولی است.

تأمین سوخت اتوبوس‌های درون‌شهری اعزامی به مرز‌های اربعین

وی در ادامه با بیان اینکه حدود ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس درون‌شهری متعلق به شهرداری‌ها به پایانه‌های مرزی اعزام می‌شوند، افزود: برای ناوگانی که فاقد کارت سوخت بوده یا سوخت مورد نیاز خود را به‌صورت تجمیعی در محل فعالیت دریافت می‌کنند، کارت‌های حواله‌ای ویژه اربعین پس از هماهنگی با وزارت کشور و سازمان اتوبوسرانی، متناسب با مبادی و مقاصد تعیین و در اختیار جایگاه‌های مسیر قرار گرفته است.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تأکید بر اینکه سوخت‌رسانی به اتوبوس‌های مستقر در پایانه‌های مرزی همانند سال گذشته از طریق جایگاه‌های سیار و سامانه توزیع الکترونیکی انجام خواهد شد، ادامه داد: تحویل حداکثر ۲۰۰ لیتر نفت‌گاز به نرخ مصوب ۳۰۰۰ ریال، فقط براساس برگه مأموریت، ثبت مشخصات در فرم‌های ابلاغی و اخذ تأیید نماینده سازمان اتوبوسرانی انجام می‌شود. نواحی موظف هستند به‌صورت روزانه مقادیر تحویلی را با اسناد مثبته و تراکنش کارت کنترل کرده و از بروز هرگونه مغایرت جلوگیری کنند.

نجفی تصریح کرد: برای ناوگان تحت پوشش سازمان راهداری، براساس فهرست اعلامی به مدیریت سامانه هوشمند سوخت، سهمیه تنخواه ۲ هزار لیتری در کارت سوخت هر دستگاه شارژ شده و مقرر است طی چهار ماه از سهمیه عملکردی کسر شود. همچنین، در ایام اربعین، سهمیه عملکردی براساس پیمایش و صورت‌وضعیت صادره مطابق روال جاری نیز در کارت سوخت شارژ خواهد شد.

تخصیص سهمیه تشویقی به ناوگان اتوبوسی فعال

وی با بیان اینکه براساس مصوبه ستاد مرکزی اربعین، به هر دستگاه اتوبوس فعال و خدمات‌رسان در ایام اربعین، ۵۰۰ لیتر سهمیه تشویقی مازاد بر سهمیه عادی اختصاص می‌یابد، یادآور شد: این سهمیه پس از پایان مراسم، براساس اطلاعات ارسالی سازمان راهداری و تأیید کارگروه پیمایش در کارت سوخت ناوگان شارژ خواهد شد.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تأکید کرد: در صورت کافی‌نبودن موجودی کارت سوخت کامیون‌های حامل تجهیزات مواکب، حداکثر ۲۰۰ لیتر نفت‌گاز با نرخ ۶۰۰۰ ریال از طریق کارت اضطراری جایگاه و براساس بارنامه یا حکم مأموریت تحویل می‌شود و ثبت مقدار سوخت تحویلی در پشت اسناد حمل و کنترل تناسب میزان سوخت با پیمایش انجام‌شده الزامی است.

هیچ‌گونه چالشی در تأمین سوخت اربعین نخواهیم داشت

نجفی در ادامه به مدیریت ناترازی بنزین به‌عنوان چالش اصلی عملیاتی اشاره کرد و افزود: باوجود فشار‌های ناشی از ناترازی تولید و مصرف، با بهره‌گیری از تجربه عملیاتی انبار‌ها و مراکز سوخت‌رسانی، هیچ‌گونه چالشی در تأمین سوخت اربعین نخواهیم داشت. انبار‌ها و جایگاه‌های سوخت در مسیر‌های منتهی به مرز‌ها به‌صورت شبانه‌روزی فعال هستند و موجودی انبار‌ها به‌صورت مرتب رصد می‌شود تا با افزایش تقاضا، شاهد قطعی در عرضه نباشیم.

 وی با تأکید بر سوخت‌رسانی پایدار به زائران گفت: کارت‌های اضطراری در تمامی جایگاه‌های منتخب در تمامی مرز‌های شرقی، شمال‌غرب، شمال‌شرق، غرب و جنوب به تعداد کافی پیش‌بینی شده و تولید کارت‌های سوخت اضطراری ویژه این ایام نیز انجام شده است.

تأمین گاز مایع موکب‌ها

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران همچنین درباره سوخت‌رسانی به موکب‌ها گفت: توزیع گاز مایع (LPG) با نرخ رسمی اول و در قالب‌های توزیع سبدی برای موکب‌های مستقر در داخل کشور برنامه‌ریزی شده است و مشکلی در تأمین این نیاز‌ها وجود ندارد.

نجفی با بیان اینکه مدیریت این فرایند‌ها توفیقی الهی و تجربه‌ای ارزشمند برای مجموعه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران است، افزود: گروه عملیاتی این شرکت با تمام توان سعی دارد با پیش‌بینی حداکثری و استقرار شبکه‌ای پایدار، دغدغه‌ای برای زائران در مسیر‌های منتهی به مرز‌ها باقی نماند و شاهد ارائه خدمات سوخت‌رسانی در تراز شایسته این مراسم معنوی باشیم.

وی در پایان با تأکید بر روحیه جهادی و خستگی‌ناپذیر کارکنان صنعت نفت در تمامی سطوح عملیاتی، یادآور شد: خادمان سوخت‌رسانی در تمامی استان‌های مرزی، با درک شرایط خاص این ایام و با توجه به فشار‌های کاری فشرده، با انگیزه‌ای مضاعف و تلاشی شبانه‌روزی برای تسهیل سفر زائران اربعین حسینی گام برمی‌دارند.

منبع: وزارت نفت

برچسب ها: سوخت رسانی ، اربعین حسینی
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