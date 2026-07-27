باشگاه خبرنگاران جوان- بر اساس اعلام متا، دستیار هوشمند این شرکت اکنون می‌تواند با دسترسی به تقویم کاربر، خلاصه برنامه‌های روزانه را ارائه دهد، برای رویداد‌ها زمان مناسب پیشنهاد کند و حتی با توجه به برنامه زمانی، رستوران یا مکان مناسب را جست‌و‌جو کند. همچنین Meta AI قادر است در Facebook Marketplace نیز بر اساس نیاز و بودجه کاربر، کالا‌های موردنظر مانند مبلمان دست‌دوم را پیدا کند.

این قابلیت‌ها بر پایه مدل جدید Muse Spark ۱.۱ توسعه یافته‌اند؛ مدلی که علاوه بر پاسخ‌گویی به پرسش‌ها، از تولید متن و تصویر نیز پشتیبانی می‌کند. متا این به‌روزرسانی را گامی مهم در مسیر تحقق چشم‌انداز «ابرهوش شخصی» می‌داند؛ مفهومی که مارک زاکربرگ آن را آینده هوش مصنوعی توصیف کرده است.

از دیگر ویژگی‌های جدید Meta AI می‌توان به انجام پژوهش‌های عمیق، خلاصه‌سازی اطلاعات وب و تبدیل آنها به گزارش، ارائه (Presentation) یا برنامه عملیاتی اشاره کرد. همچنین کاربران می‌توانند هنگام تولید پاسخ، مسیر استدلال و پاسخ‌دهی هوش مصنوعی را تغییر دهند؛ قابلیتی مشابه آنچه در ChatGPT ارائه می‌شود.

متا همچنین اعلام کرده است که کاربران تنها یک‌بار وظایف موردنظر خود را تعریف می‌کنند و پس از آن، دستیار هوشمند به‌صورت خودکار مواردی مانند خلاصه تقویم، برنامه غذایی هفتگی یا وضعیت موجودی کالا‌ها را بدون نیاز به یادآوری مجدد ارائه خواهد کرد.

نسخه جدید Meta AI از امروز در اپلیکیشن اختصاصی و نسخه وب این سرویس در برخی بازار‌ها عرضه شده و طی هفته‌های آینده برای کشور‌های بیشتر و پلتفرم‌هایی مانند واتس‌اپ نیز منتشر خواهد شد.