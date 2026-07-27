شرکت متا در ادامه رقابت با ChatGPT، جمینای و Claude، قابلیت‌های جدیدی را به دستیار هوش مصنوعی خود Meta AI اضافه کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- بر اساس اعلام متا، دستیار هوشمند این شرکت اکنون می‌تواند با دسترسی به تقویم کاربر، خلاصه برنامه‌های روزانه را ارائه دهد، برای رویداد‌ها زمان مناسب پیشنهاد کند و حتی با توجه به برنامه زمانی، رستوران یا مکان مناسب را جست‌و‌جو کند. همچنین Meta AI قادر است در Facebook Marketplace نیز بر اساس نیاز و بودجه کاربر، کالا‌های موردنظر مانند مبلمان دست‌دوم را پیدا کند.

این قابلیت‌ها بر پایه مدل جدید Muse Spark ۱.۱ توسعه یافته‌اند؛ مدلی که علاوه بر پاسخ‌گویی به پرسش‌ها، از تولید متن و تصویر نیز پشتیبانی می‌کند. متا این به‌روزرسانی را گامی مهم در مسیر تحقق چشم‌انداز «ابرهوش شخصی» می‌داند؛ مفهومی که مارک زاکربرگ آن را آینده هوش مصنوعی توصیف کرده است.

از دیگر ویژگی‌های جدید Meta AI می‌توان به انجام پژوهش‌های عمیق، خلاصه‌سازی اطلاعات وب و تبدیل آنها به گزارش، ارائه (Presentation) یا برنامه عملیاتی اشاره کرد. همچنین کاربران می‌توانند هنگام تولید پاسخ، مسیر استدلال و پاسخ‌دهی هوش مصنوعی را تغییر دهند؛ قابلیتی مشابه آنچه در ChatGPT ارائه می‌شود.

متا همچنین اعلام کرده است که کاربران تنها یک‌بار وظایف موردنظر خود را تعریف می‌کنند و پس از آن، دستیار هوشمند به‌صورت خودکار مواردی مانند خلاصه تقویم، برنامه غذایی هفتگی یا وضعیت موجودی کالا‌ها را بدون نیاز به یادآوری مجدد ارائه خواهد کرد.

نسخه جدید Meta AI از امروز در اپلیکیشن اختصاصی و نسخه وب این سرویس در برخی بازار‌ها عرضه شده و طی هفته‌های آینده برای کشور‌های بیشتر و پلتفرم‌هایی مانند واتس‌اپ نیز منتشر خواهد شد.

برچسب ها: متا ، هوش مصنوعی ، کاربران
خبرهای مرتبط
آغاز رقابت جدی با ChatGPT؛
هوش مصنوعی متا رسماً به اینستاگرام، واتس‌اپ و فیسبوک اضافه شد
نگرانی کاربران اینستاگرام؛ استفاده متا از عکس‌ها برای آموزش هوش مصنوعی
چت‌بات هوش مصنوعی متا در دسترس برخی کاربران واتس‌اپ قرار گرفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
وزیر بهداشت: در درگیری‌های اخیر مناطق جنوبی کشور ۶۰ نفر از هموطنان شهید شدند
شبکه ملی پست با ۱۲ هزار نقطه خدمت‌رسانی، سالانه ۳۰۰ میلیون مرسوله را جابه‌جا می‌کند
احتمال تمدید مهلت سنجش سلامت وجود دارد/ ۹۹ درصد نوآموزان سنجش شدند
آخرین اخبار
احتمال تمدید مهلت سنجش سلامت وجود دارد/ ۹۹ درصد نوآموزان سنجش شدند
شبکه ملی پست با ۱۲ هزار نقطه خدمت‌رسانی، سالانه ۳۰۰ میلیون مرسوله را جابه‌جا می‌کند
وزیر بهداشت: در درگیری‌های اخیر مناطق جنوبی کشور ۶۰ نفر از هموطنان شهید شدند
۵ مصدوم در حریق واحد مسکونی خیابان سهروردی تهران
۱۲ شرکت در آستانه ورود به بازار اپراتوری هوش مصنوعی
همکاری سازمان فضایی و نقشه‌برداری برای توسعه خدمات مکان‌محور
نقش تغذیه در گرمازدگی و مشکلات گوارشی حین سفر + فیلم
رشد اقتصادی پایدار بدون فناوری و نوآوری ممکن نیست
رتبه نفوذ هوش مصنوعی ایران ۱۷ پله بهبود یافت
راه‌اندازی شبکه ملی، پیوند نظام پیشنهاد‌ها با حوزه تصمیم‌گیری
ایکس‌باکس استریم رایگان بازی را در ازای تبلیغات آزمایش کرد
رویداد نجومی در اروپا: جزئیات «Map of Nope» برای خورشیدگرفتگی کامل
تبادل فناورانه هوش مصنوعی؛ پلی میان نیاز صنایع و توان شرکت‌های دانش‌بنیان
جزئیات حادثه آتش‌سوزی هتل پارسیان استقلال
ارتباط غیرمنتظره بین مصرف تخم مرغ و گوشت و یک بیماری جدی قلبی
قابلیت «فیلم سلفی» گوگل برای بازیابی حساب‌های قفل‌شده چیست؟
بازگشت سایوز MS-28 از ایستگاه فضایی بین‌المللی با فرود ایمن در قزاقستان + فیلم
ضرورت مصرف مایعات فراوان برای جلوگیری از کم آبی در پیاده روی اربعین
توقف جذب سربازمعلم تأثیری بر کمبود نیروی انسانی مدارس ندارد
ابداع آزمایشی جدید برای پیش‌بینی بیماری تحلیل عضلات
بیش از ۴۲۰ محصول راهبردی فاوا در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات بومی‌سازی شد
متا دستیار هوش مصنوعی خود را هوشمندتر کرد؛ برنامه‌ریزی روزانه و پژوهش عمیق به Meta AI آمد
توسعه CVCها نیازمند اصلاح نگاه معاونت علمی است
اطلس بین‌المللی محصولات دانش‌بنیان به چند زبان زنده دنیا تدوین می‌شود