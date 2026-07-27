باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای توسعه همکاریهای بینبخشی، تقویت تعامل میان دستگاههای اجرایی و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود در استان فارس، مدیرکل اداره جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان فارس با مدیر تعاون روستایی استان دیدار و درباره راهکارهای توسعه همکاریهای مشترک و استفاده بهینه از ظرفیتهای لجستیکی و انبارداری شبکه تعاون روستایی گفتوگو کرد.
در این نشست، ظرفیتهای موجود در شبکه تعاون روستایی استان، بهویژه زیرساختهای انبارداری و امکانات لجستیکی اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان شیراز، مورد بررسی قرار گرفت.
حاضران در این نشست با تأکید بر ضرورت توسعه همکاریهای مشترک، درباره نحوه بهرهبرداری مطلوب و هدفمند از ظرفیتهای موجود در انبارهای اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان شیراز بحث و تبادل نظر کردند و بر شناسایی راهکارهای عملیاتی و قابل اجرا برای استفاده از این ظرفیتها تأکید شد.
سید احمد احمدیزاده، مدیر تعاون روستایی استان فارس، در ابتدای این نشست با اشاره به گستردگی شبکه تعاون روستایی و ظرفیتهای قابل توجه این مجموعه در حوزههای مختلف، اظهار کرد: شبکه تعاون روستایی استان فارس از ظرفیتهای گستردهای در حوزه زیرساخت، انبارداری، توزیع و پشتیبانی برخوردار است و میتوان از این ظرفیتها در راستای تقویت همکاری با دستگاههای اجرایی و خدمترسانی بهتر به مردم استفاده کرد.
او افزود: استفاده از ظرفیتهای موجود در اموال تملیکی میتواند نقش مؤثری در تقویت بخش بازرگانی، افزایش بهرهوری از امکانات موجود و رونق روستا بازارها ایفا کند. شبکه تعاون روستایی با تکیه بر زیرساختها و توانمندیهای خود آمادگی دارد در مسیر توسعه همکاریهای متقابل با ادارهکل اموال تملیکی استان فارس گام بردارد و از ظرفیتهای مشترک برای کمک به چرخه اقتصادی و خدمترسانی مطلوبتر به جامعه بهرهگیری کند.
امانالله نامداری، مدیرکل اداره جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان فارس، نیز با ابراز خرسندی از شکلگیری این فضای تعاملی، بر اهمیت همکاری میان دستگاههای اجرایی برای استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود تأکید کرد.
او اظهار داشت: همکاریهای بینبخشی میان سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و شبکه تعاون روستایی میتواند نقش مهمی در افزایش بهرهوری از منابع، امکانات و زیرساختهای موجود در استان داشته باشد. این همکاریها، علاوه بر ایجاد ظرفیتهای جدید برای حل مسائل موجود، میتواند به استفاده مطلوبتر از امکانات لجستیکی و انبارداری و تسهیل فرآیندهای مرتبط کمک کند.
نامداری ادامه داد: ادارهکل جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان فارس با نگاه مثبت و حمایتی، آمادگی کامل خود را برای بهرهگیری از ظرفیتهای شبکه تعاون روستایی اعلام میکند. تلاش خواهیم کرد با استفاده از ظرفیتهای قانونی و اجرایی موجود و با تقویت تعامل میان دو مجموعه، زمینه اجرای تعهدات مشترک و استفاده مؤثر از امکانات موجود را فراهم کنیم.
مدیرکل اداره جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان فارس همچنین بر ضرورت پیگیری موضوعات مطرحشده در این نشست تأکید کرد و گفت: هدف از این تعامل، ایجاد همکاریهای عملیاتی و نتیجهمحور برای گرهگشایی از مسائل و استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود است و در این مسیر، ادارهکل اموال تملیکی استان فارس آمادگی دارد با تمام توان همکاری لازم را به عمل آورد.
در پایان این نشست، بر تداوم رایزنیها، بررسی دقیق ظرفیتهای موجود و پیگیری راهکارهای اجرایی بهمنظور توسعه همکاریهای مشترک میان ادارهکل جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان فارس و مدیریت تعاون روستایی استان تأکید شد.
منبع: تعاون روستایی فارس