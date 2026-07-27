شهروندخبرنگار ما فیلمی از اجرای پروژه های مختلف عمرانی در شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروزه زیباسازی شهر‌ها و روستا‌ها از جایگاه ویژه‌ای برای شهروندان برخوردار است. به همین منظور رفاه حال شهروندان، پروژه‌های مختلف عمرانی توسط شهرداری شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی در حال انجام است. این پروژه‌ها شامل احداث و آسفالت ریزی خیابان شهید خلجی زاده (عادل آباد)، فاز اول سنگفرش خیابان شیخ شهاب الدین اهری با نقوش فرش منطقه، آسفالت ریزی خیابان ها، معابر و کوچه‌ها و آمفی تئاتر روباز و استخر باغ گلی در پارک گردشگری ولایت است.
شهروند خبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین عبادی - آذربایجان شرقی

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برچسب ها: سوژه خبری ، پروژه های عمرانی ، مشکلات مردم
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