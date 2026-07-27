باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - جمال امین عشایری مدیرکل امور عشایر آذربایجان غربی گفت: این نهاده ها شامل جو، ذرت، سبوس و کنسانتره دامی است که به نرخ دولتی و مصوب از طریق شبکه تعاونی های عشایری میان دامداران عشایری استان توزیع شده است.

وی افزود: سال گذشته نیز در مجموع ۱۸ هزار تن نهاده دامی در بین عشایر آذربایجان غربی توزیع شد و روند تأمین و توزیع نهاده‌های دامی با هدف حمایت از تولید و پایداری دامداری عشایری ادامه دارد.

شایان ذکر است ۵۹ درصد مراتع آذربایجان غربی شامل ۱ میلیون و ۶۰۰هزار هکتار تحت پوشش عشایر است ، عشایر استان ۱۲ ایل و ۲۱ طایفه مستقل بوده و ۳۳۶ روستای آذربایجان غربی نیز ویژه عشایر است.

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