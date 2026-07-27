باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدرضا محمدحسینی تختی سرپرست ادارهکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اظهار داشت: بازنگری و تدوین قوانین متناسب با شرایط جدید تجاری کشور را ضروری است.
وی افزود: با توجه به شرایط فعلی و تحولاتی که در آینده ممکن است در حوزه تجارت رخ دهد، نیازمند قوانین و تصمیماتی هستیم که بتواند به رفع موانع و تسهیل فعالیتهای تجاری کمک کند.
سرپرست ادارهکل بنادر و دریانوردی هرمزگان ادامه داد: بنادر کوچک استان نیز نقش مؤثری در اقتصاد محلی، پشتیبانی از توسعه و حتی تأمین کالاهای اساسی دارند و بهرهگیری بیشتر از ظرفیت نمایندگان میتواند به تحقق بهتر این اهداف منجر شود.
در ادامه فاطمه جراره نماینده مجلس تأکید کرد: بنادر یکی از نعمتها و فرصتهای بزرگ استان هستند و برای استفاده هرچه بهتر از این ظرفیت، هماهنگی، تبادل اطلاعات و همکاری نزدیک میان نمایندگان و مجموعه بنادر ضروری است.
وی با اشاره به اهمیت بندر شهید رجایی در پشتیبانی از اقتصاد و مدیریت چالشهای کشور تصریح کرد: این بندر ظرفیتی مهم برای کمک به حل مسائل کشور است و در این دیدار نیز اطلاعات و پیشنهادهای خوبی از سوی مسئولان بنادر ارائه شد که میتواند در مسیر تحقق اهداف مجموعه و همچنین بهرهگیری بیشتر استان از این فرصتها مؤثر باشد.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی همچنین با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان بنادر، بهویژه در حوزه تأمین و جابهجایی کالاهای اساسی، گفت: در شرایطی که کشور با فشارها و محدودیتهایی روبهروست، مجموعه بنادر نقش بسیار مهمی در تأمین نیازهای مردم ایفا میکند تا کمبودی در کالاهای اساسی احساس نشود.