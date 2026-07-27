باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای توسعه زیرساختهای حملونقل و کاهش ترافیک کلانشهر شیراز، طی جلسهای کلیدی با محوریت جعفر قادری، نماینده مردم شریف شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، دکتر بازوند معاونت وزیر راه و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه راههای کشور، تعدادی از مدیران کل وزارت راه و شهرسازی، مهندس فرخزاده معاون حمل و نقل شهرداری شیراز، حسن پور مدیر حقوقی شهرداری شیراز، مدیران عامل و روسای هیئت مدیره شرکتهای آبادراهان پارس و آریا مسیر پارس، گامهای عملی مهمی برای پیشبرد دو پروژه استراتژیک جادهای برداشته شد.
در این نشست که بر رفع موانع حقوقی و اجرایی قراردادهای زیرساختی متمرکز بود، موانع اجرایی و حقوقی برای امضای قرارداد قطعه شمال شرق بزرگراه کمربندی شیراز و و تفاهمنامه قطعه اول آزادراه شیراز بوشهر برطرف شد.
یکی از دستاوردهای مهم این جلسه، رفع کامل گرههای حقوقی مربوط به پروژه «کمربندی شمال شرق شیراز» به طول ۲۲ کیلومتر (حدفاصل آرامستان احمدی تا کفترک و پلیس راه پل فسا) بود. این پروژه با مدل مشارکت سهجانبه (وزارت راه، شهرداری شیراز و بخش خصوصی) پیش میرود و بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، متون قراردادی نهایی شده و آماده امضا است.
همچنین در خصوص «قطعه اول آزادراه شیراز-بوشهر» به طول ۵۵ کیلومتر، تفاهمنامه همکاری بین سرمایهگذاران و دستگاههای اجرایی به نتیجه رسید. این تفاهمنامه بهزودی جهت تصویب نهایی به دولت ارسال خواهد شد تا پس از تأیید، مراحل اجرایی و امضای قرارداد آن آغاز شود.
جعفر قادری در این جلسه بر لزوم همافزایی میان دولت، شهرداری و بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: هدف ما تبدیل شیراز به شهری با زیرساختهای مدرن است تا با کاهش ترافیک و توسعه محورهای ارتباطی، رفاه شهروندان افزایش یابد.
این اقدامات با تکیه بر مدل مشارکتهای عمومی-خصوصی، تحولی در نظام حملونقل استان فارس ایجاد خواهد کرد و گامی موثر در جهت توسعه اقتصادی منطقه خواهد بود.