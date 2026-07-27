باشگاه خبرنگاران جوان - فریبرز مرادی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان گفت: از ابتدای اجرای طرح اربعین حسینی تا پایان روز یکشنبه ۴ مرداد ماه ۵ هزار و ۳۴۰ زائر در قالب ۱۷۸ سفر به مرز‌های کشور اعزام شده‌اند.

او افزود: از مجموع سفر‌های انجام شده، ۱۷۱ سفر با جابه‌جایی ۵ هزار و ۱۳۰ زائر به مقصد مرز مهران و ۷ سفر با جابه‌جایی ۲۱۰ زائر به مقصد مرز خسروی انجام شده است.

مدیرکل راهداری گیلان به تداوم اجرای طرح اربعین حسینی اشاره و تصریح کرد: روند اعزام زائران از استان به مرز‌های کشور ادامه دارد و تمامی ظرفیت‌های لازم برای ارائه خدمات مطلوب، افزایش ایمنی سفر‌ها و تسهیل جابه‌جایی زائران به کار گرفته شده است.

به گفته مرادی، هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای پشتیبانی از ناوگان حمل‌ونقل عمومی و تأمین امنیت سفر‌های زائران انجام شده و هیچگونه محدودیتی در اعزام‌ها وجود ندارد.

منبع: روابط عمومی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گیلان