دبیرخانه همایش ملی تاریخ مطبوعات محلی ایران از آغاز تا انقلاب اسلامی با میزبانی کتابخانه ملی و مرکز اسناد منطقه جنوب کشور در شیراز، فراخوان ارسال چکیده مقالات را آغاز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دبیرخانه «همایش ملی تاریخ مطبوعات محلی ایران از آغاز تا انقلاب اسلامی» با میزبانی کتابخانه ملی و مرکز اسناد منطقه جنوب کشور در شیراز، فراخوان ارسال چکیده‌ی مقالات را آغاز کرد؛ این رویداد که بیست‌وپنجم آذرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود، بستری برای واکاوی نقش مطبوعات در تحولات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایران زمین فراهم می‌آورد.

مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه جنوب کشور گفت: این همایش که فرصتی راهبردی برای شناسایی، گردآوری و تبیین نقش اثرگذار مطبوعات در هندسه فرهنگی و اجتماعی کشور و منطقه است، ۲۵ آذرماه ۱۴۰۵ به میزبانی شیراز برگزار خواهد شد.

مرجان یزدان‌پناهی افزود: فعالان و پژوهشگران حوزه رسانه می‌توانند چکیده مقالات خود را از طریق پست الکترونیکی به نشانی Localpress-shiraz-conference@nlai.ir به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

وی ادامه داد: آثار ارسال‌شده تا ۳۰ مهر داوری خواهند شد تا در همایش آذرماه ارائه شوند.

مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه جنوب کشور بیان کرد: ماموریت ذاتی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، حفظ و صیانت از میراث مکتوب است و در این مسیر، گردآوری و مستندسازی منابع تاریخ مطبوعات، از جمله نسخه‌های چاپی و دیجیتال، از اولویت‌های اصلی ما محسوب می‌شود.

یزدان‌پناهی گفت: تحقق این هدف، تنها با مشارکت فعال اصحاب رسانه، پیشکسوتان مطبوعات و تاریخ‌پژوهان این خطه میسر خواهد شد.

وی از جامعه رسانه‌ای فارس برای مشارکت در این رویداد ملی دعوت کرد و ادامه داد: انتظار می‌رود رسانه‌ها با فضاسازی هوشمندانه و اطلاع‌رسانی دقیق، بستری فراهم آورند که نخبگان، دانشگاهیان و فعالان تاریخ شفاهی به عرصه پژوهش ورود کنند.

مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه جنوب کشور اظهار کرد: تدوین مقالات علمی متکی بر اسناد دست‌اول، گامی موثر در بازخوانی دقیق تاریخ مطبوعات جنوب است.

یزدان‌پناهی عنوان کرد: محور‌های این رویداد به‌صورت بین‌رشته‌ای و در ساحت‌های «تاریخی-سیاسی»، «فرهنگی و جامعه‌شناختی»، «اقتصادی-حقوقی» و «علم و فناوری» طراحی شده است.

وی ادامه داد: واکاوی رسانه با قدرت و قانون، تحلیل جایگاه زنان و گویش‌های محلی در مطبوعات، اقتصاد سیاسی نشر، حقوق رسانه، نقش تبلیغات در شناخت زیست‌اقتصادی مناطق و سیر تحول فناوری‌های چاپ و صفحه‌آرایی از سرفصل‌هایی است که در این همایش بررسی خواهد شد.

مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه جنوب کشور گفت: برنامه‌ریزی برای این همایش ملی از ۲ سال پیش آغاز شده و در این مدت، نشست‌های پیش‌همایش در سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شده است.

یزدان‌پناهی با اشاره به پیشینه درخشان فارس در تاریخ مطبوعات ایران، اظهار کرد: هدف ما این است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های غنی اسنادی منطقه جنوب، چراغ راهی برای مطالعات عمیق‌تر در تاریخ مطبوعات محلی روشن کنیم.

او بیان کرد: پیش‌همایش‌های این رویداد با هدف هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های پژوهشی، رسانه‌ای و اجرایی در دستور کار مدیریت منطقه جنوب کشور قرار گرفته و در گام نخست با جمعی از مدیران مسئول نشریات، پژوهشگران برجسته و صاحب‌نظران این حوزه دیدار و گفت‌و‌گو شده است.

برچسب ها: شیراز ، همایش ملی ، تاریخ ، مطبوعات محلی
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