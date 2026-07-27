باشگاه خبرنگاران جوان - ساعات از نیمهشب گذشته است، جسممان از خستگیِ روزانه درد میکند، اما موتورِ مغزمان با سرعتِ هزار دور در دقیقه در حال چرخیدن است. ذهنِ ما بینِ دو زمان گیر افتاده است: ازیکطرف حرفها و اشتباهاتی که در طول روز مرتکب شدیم را مرور میکنیم و از طرف دیگر، ترس از یک چک یا جلسهٔ سختِ کاری در فردا، ما را در تختخواب از این پهلو به آن پهلو میکند. در این لحظات، مغز تبدیل به یک نمایشگرِ بیرحم میشود که مدام اخطارهایِ گذشته و آینده را یادآوری میکند. برای مدیریتِ این افکارِ مزاحم، نیازی به جنگیدن با مغز یا غصه خوردن نیست؛ با استفاده از دو مهارتِ ظریفِ روانشناختی و دینی به نام تخلیه ذهن پیش از خواب، میتوانیم هم پروندهٔ امروز را ببندیم و هم بارِ فردا را از روی دوشمان برداریم.
محاسبهٔ امروز و قرنطینهٔ فردا؛ وقتی گرههای مغز باز میشود
وقتی کاری در گذشته و آینده ناتمام میماند، مغز ما دچار پدیدهای میشود که روانشناسان به آن «اثر زیگارنیک» میگویند. این قانون میگوید مغزِ انسان کارهای باز و ناتمام را مدام به یاد میآورد و تا زمانی که آن پرونده بسته نشود، دست از سرِ اعصابِ شما برنمیدارد. راهکارِ علمی برای این مشکل، رسیدن به «خاتمهٔ ذهنی» است.
جالب اینجاست که قرنها پیش از کشفِ این مکانیزم در غرب، الگویِ دقیقِ مدیریتِ این استرس در مکتبِ ما طراحی شده است. پیشوایانِ ما برای بستنِ پروندهی گذشته، قانونِ زرینِ «محاسبه نفس» را پیش از خواب قرار دادهاند؛ چنانکه امام کاظم (علیهالسلام) در روایتی که در کتاب شریف تحفالعقول (صفحه ۳۹۶) نقل شده میفرمایند: «لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یُحَاسِبْ نَفْسَهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ / از ما نیست کسى که هر روز به حسابِ خود نرسد.» از سوی دیگر، برای خاموش کردنِ ترسِ آینده، امیرالمؤمنین علی (علیهالسلام) در کتاب نهجالبلاغه (حکمت ۲۶۷) میفرمایند: «لَا تَحْمِلْ هَمَّ یَوْمِکَ الَّذِی لَمْ یَأْتِکَ عَلَى یَوْمِکَ الَّذِی قَدْ أَتَى / غصۀ روزى را که هنوز نیامده، بر بارِ روزى که در آن هستى تحمیل مکن.» پیوندِ این دو قانون، یک ترفندِ قطعی برای رسیدن به آرامشِ مطلقِ شبانه است.
۳ گامِ اورژانسی برای پیادهسازیِ تخلیه ذهن پیش از خواب
دفعهٔ بعد که افکارِ مزاحم اجازه ندادند چشمانتان گرم شود، بهجای چرخیدنِ کلافهکننده در رختخواب، بلند شوید و این تکنیکِ سریعِ سهمرحلهای را اجرا کنید:
گام اول:
تسویهحساب با امروز (محاسبهٔ کوتاه): چند دقیقه روی تخت بنشینید و اتفاقات همان روز را در ذهن مرور کنید. اگر خطایی کردهاید، از خداوند طلب بخشش کنید و اگر کسی شما را رنجانده، او را در دلتان ببخشید و پروندهٔ کشمکشها را ببندید. این کار، هورمونهای استرسِ ناشی از عذاب وجدان یا کینه را در بدن بهشدت کاهش میدهد.
گام دوم:
ثبت و قرنطینهٔ فردا (جعبهٔ نگرانیها): یک خودکار و تکه کاغذ کنار تختتان بگذارید. هر موضوعی که برای فردا مانعِ خوابتان شده (از پرداختِ یک قبض تا یک تماسِ دشوار) را یادداشت کنید. کاغذ را تا بزنید و داخلِ یک کشویِ بسته قرار دهید. این حرکتِ فیزیکی، یک پیامِ عصبیِ قدرتمند به مغز ارسال میکند: «مشکلِ فردا ثبت شد، پروندهاش برای امشب بسته است.»
گام سوم:
واگذاری به مدبرِ اصلی: پس از بستنِ کشو، یک لیوان آب بنوشید، دراز بکشید و با خودتان مرور کنید: «من پروندهٔ امروزم را بستم، دغدغهٔ فردایم را هم نوشتم؛ حالا بقیهٔ امور را به خداوندی میسپارم که تدبیرگرِ فرداهاست.» این توکلِ آگاهانه، سیستم عصبی را برای یک خواب عمیق آماده میکند.
بیداری در صبحی باصلابت و روشن
تختخواب ما، پناهگاهِ استراحتِ ماست، نه میدانِ تسویهحساب با دیروز و جنگ با فردا. وقتی با محاسبهٔ روزانه و حبسکردن مشکلات روی کاغذ، این بارِ اضافی را زمین میگذاریم، عبور از خطایِ نشخوارِ فکری در شب بسیار ساده میشود. نتیجهٔ این کارِ شبانه این است که صبحِ فردا، نه با بدنی کوفته و اعصابی فرسوده، بلکه با ذهنی شفاف و روانی سبک از خواب بیدار خواهید شد؛ ذهنی که حالا با تمام قوا آماده است تا زندگی را با کیفیتی بالاتر از روزِ قبل تجربه کند.
منبع: فارس