مدیرکل حج و زیارت استان فارس با تشریح آخرین وضعیت اعزام زائران اربعین حسینی گفت: تا این لحظه بیش از ۱۱۰ هزار نفر از مشتاقان زیارت در این استان برای شرکت در مراسم پیاده‌روی اربعین در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا زینلی آخرین وضعیت اعزام زائران اربعین حسینی را تشریح و اظهار کرد: تا این لحظه، بیش از ۱۱۰ هزار نفر از مشتاقان زیارت در این استان، برای شرکت در مراسم پیاده‌روی اربعین در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند.

مدیرکل حج و زیارت استان فارس با تاکید بر اینکه به‌عنوان خادم زائران اباعبدالله الحسین (ع) در مسیر طریق‌النور، حدفاصل نجف تا کربلا مستقر شده است، از حضور فعال نیرو‌های امدادی و راهنمایان اعزامی از این استان در این مسیر خبر داد.

زینلی افزود: مجموعه‌ای متشکل از ۱۰۰ نفر از خادمان و راهنمایان زائران از استان فارس، به منظور تسهیل در تردد و ارائه هرچه بهتر خدمات به مشتاقان اهل‌بیت (ع)، به عراق اعزام شده‌اند.

به گفته مدیرکل حج و زیارت استان فارس، کارگزاران این مجموعه تحت عنوان «خادمین حرم تا حرم همراه با شهدا»، در پایگاه‌های تعیین‌شده در طول مسیر نجف به کربلا مشغول خدمت‌رسانی به زائران هستند.

منبع: حج و زیارت فارس

برچسب ها: حج و زیارت فارس ، مسیر اربعین ، خادمان
خبرهای مرتبط
استقرار ۱۱۴ موکب قرآنی در طریق الحسین(ع) کشور عراق
تکمیل ۴ بانده شدن مسیر اهواز به چذابه اولویت اول ستاد اربعین استانی است
سرمایه‌گذاری بیش از ۲ هزار میلیارد تومانی برای ارتقاء زیرساخت‌های جاده‌ای در مسیر اربعین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حریق سه منزل در دروازه کازرون شیراز مهار شد؛ نجات هفت نفر از دل آتش
بلوار میرزای شیرازی؛ صحنه‌ای از شکوه ایمان و همبستگی + فیلم
آخرین اخبار
بلوار میرزای شیرازی؛ صحنه‌ای از شکوه ایمان و همبستگی + فیلم
حریق سه منزل در دروازه کازرون شیراز مهار شد؛ نجات هفت نفر از دل آتش
افتتاح رسمی درمانگاه ملکی تأمین اجتماعی شهرستان مُهر / ارائه خدمات درمانی باکیفیت از اهداف اصلی تامین اجتماعی است
از کشف محموله‌های قاچاق تا توقیف موتورسیکلت‌های مزاحم
از هیاهوی ابر‌های بی‌قرار تا خنکای واپسین روز‌های هفته
تکلیف مالکیت ۲۰ پلاک ثبتی در فارس روشن شد
قطع جریان گاز در برخی مناطق شیراز
دانشگاه شیراز در مسیر حل مسائل استان/ تأکید بر توسعه همکاری با مدیریت ارشد فارس
مشارکت مردم پشتوانه توسعه زیرساخت‌های شهری است/تحقق ۵۰ درصدی بودجه
بسیج امکانات راهداری فارس برای خدمت به زائران اربعین در مرز مهران
دادگستری فارس پای کار آموزش و پرورش/ از حمایت قضایی فرهنگیان تا آموزش حقوقی دانش‌آموزان
ثبت سفارش ۹۴ درصدی کتب درسی دانش آموزان در فارس
خط قرمز شهرداری شیراز برای بارهای ناایمن و ورود غیرمجاز کامیون‌ها به شهر
ظرفیت طلایی هزار رأس گاومیش فارس برای تولید ۱۷۴ تن گوشت
کاهش ۴۰ هزار تنی ضایعات کشاورزی فارس با توسعه صنایع تبدیلی
انحراف جزئی پرواز تهران - شیراز بدون خسارت پایان یافت
توسعه زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری/نقشه راه انتقال خون فارس در سال ۱۴۰۵
رفع نقاط داغ و اصلاح خط انتقال برق در منطقه بوشیگان و کنارتخته
جمع‌آوری بیش از ۵ هزار متر تور غیرمجاز از دریاچه سد درودزن/ رهاسازی یک پرنده آبزی گرفتار در تور
هم‌افزایی دولت و اصناف برای بهبود بازار و حمایت از تولید در فارس
گام عملی برای اجرای کمربندی شمال شرق شیراز و آزادراه شیراز-بوشهر
۱۱۰ هزار فارسی در مسیر اربعین/خادمان استان در طریق‌النور مستقر شدند
شیراز میزبان همایش ملی تاریخ مطبوعات محلی ایران می‌شود
رایزنی برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های لجستیکی در فارس
کاهش ۷۴ درصدی وسعت حریق در مناطق تحت مدیریت محیط زیست فارس/بررسی آثار ال‌نینو
تجلیل از خادمان حسینی در آستانه اربعین
اجرای سریع عملیات حفاظتی در رودخانه خشک شیراز برای مقابله با سیلاب‌های احتمالی
شهرداری شیراز پای کار حمایت از صنعت بومی در حوزه حمل‌ونقل