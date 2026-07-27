باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا زینلی آخرین وضعیت اعزام زائران اربعین حسینی را تشریح و اظهار کرد: تا این لحظه، بیش از ۱۱۰ هزار نفر از مشتاقان زیارت در این استان، برای شرکت در مراسم پیادهروی اربعین در سامانه سماح ثبتنام کردهاند.
مدیرکل حج و زیارت استان فارس با تاکید بر اینکه بهعنوان خادم زائران اباعبدالله الحسین (ع) در مسیر طریقالنور، حدفاصل نجف تا کربلا مستقر شده است، از حضور فعال نیروهای امدادی و راهنمایان اعزامی از این استان در این مسیر خبر داد.
زینلی افزود: مجموعهای متشکل از ۱۰۰ نفر از خادمان و راهنمایان زائران از استان فارس، به منظور تسهیل در تردد و ارائه هرچه بهتر خدمات به مشتاقان اهلبیت (ع)، به عراق اعزام شدهاند.
به گفته مدیرکل حج و زیارت استان فارس، کارگزاران این مجموعه تحت عنوان «خادمین حرم تا حرم همراه با شهدا»، در پایگاههای تعیینشده در طول مسیر نجف به کربلا مشغول خدمترسانی به زائران هستند.
منبع: حج و زیارت فارس